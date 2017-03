Nádražní budova bude chátrat dál

Pardubice - Správa železniční dopravní cesty modernizaci nechystá.

Jako brána do města by mělo sloužit pardubické nádraží. Jenže funkcionalistická budova od architekta Karla Řepy je kvůli svému špatnému stavu spíše pro ostudu. Opravy by si vyžádaly stovky milionů korun, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) však nic takového zatím neplánuje.

Rekonstrukci samotné železniční stanice přitom SŽDC chystá, mohla by ji zahájit už v příštím roce. Mění se i okolí funkcionalistické budovy, kde dochází k rozsáhlé rekonstrukci přednádraží, jež by měla být hotova v červnu. Následně by se k vlakovému nádraží mělo přesunout i autobusové nádraží pro dálkové linky.



„Podle našeho názoru budova pardubického nádraží bude největší investicí, ale zároveň je to investice nejpotřebnější. Dnes jsme v situaci, kdy opravdu potřebujeme rekonstrukci," řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.



Stav budovy pardubického nádraží se nelíbí ani synu autora stavby Miroslavu Řepovi. „Objekt nesmírně chátrá. Vnitřek haly jsme udrželi tvrdou rukou v určité úrovni, každý však zvenku vidí, v jakém stavu je hotelový objekt. Vevnitř je to katastrofa.

Netroufám si jít se podívat do nějakého pokoje. Je mi to strašně líto," uvedl Řepa.

V souvislosti s pardubickým nádražím se také dlouhodobě řeší, jak jej propojit se sídlištěm Dukla. Cestující totiž musí chodit velkou oklikou ulicí 17. listopadu nebo kolem Parama. Řada z nich si proto cestu krátí přes koleje – což je nejen nelegální, ale na tak frekventovaném dopravním uzlu, jakým pardubické nádraží je, i velmi nebezpečné.

PODCHOD, NEBO LÁVKA

Nejreálnějšími variantami propojení jsou lávka a podchod. Pardubičtí zastupitelé se však stále nemohou dohodnout, která možnost bude nejvhodnější.



Vedení města v poslední době hovoří především o lávce, která by propojila ulici Palackého s ulicí K Vápence. „Účelem této stavby je propojit městské obvody I a V koridorem pro pěší a cyklisty, kterým tímto způsobem chceme zajistit bezpečný, snazší a komfortnější přechod mezi ulicemi K Vápence a Palackého," uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO) s tím, že město žádalo Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) o převzetí investorství tohoto projektu.



Zhotovitelem projektu stavby lávky se stala firma Prodin. „V současné době se pracuje na dokumentaci pro územní řízení a s tím spojené inženýrské činnosti," řekla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.



Na tom, že je propojení na Duklu nezbytné, se shodují zastupitelé napříč politickým spektrem. Řada z nich ale kritizuje právě prosazování lávky.



„V úvaze je několik variant. Město by mělo toto rozhodnutí udělat tak, že budeme mít na stole všechny varianty podrobně popsané. Vedení ale tlačí pouze jednu možnost, jíž je lávka, a to výrazně posunutá směrem na západ od staniční budovy. Ta asi nebude plnit funkci nejjednoduššího propojení. Jsem z toho rozčarován, vedení by se takto chovat nemělo, je to pohrdání zastupitelstvem," poznamenal Karel Haas (ODS).

JEN JEDEN PROJEKT

Přístup vedení města vadí i Otakaru Kovaříkovi (KSČM). „Takhle zvolit jeden projekt, který je navíc horší, mě překvapilo. Lávce se dává zbytečně velké množství prostoru," uvedl Kovařík.



Primátor Martin Charvát (ANO) se ale hájí tím, že podchod řeší SŽDC. „Požádali jsme o doplnění materiálu. Do března připravíme podklady pro všechny varianty," poznamenal Charvát.



O tom, která varianta propojení nádraží s Duklou nakonec zvítězí, by měli zastupitelé rozhodnout právě na svém březnovém zasedání.