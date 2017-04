Národní házená: Pět plusových gólů nestačilo

Pardubice – Přitahují je jako magnet. Co? Remízy! Opatovičtí národní házenkáři ve čtvrtém jarním duelu již potřetí remizovali. Doma proti Vítkovicím se ale nadějném po průběhu jedná o zcela zbytečnou ztrátu.

Ilustrační foto.Foto: archiv

1. liga mužů: TJ Sokol Opatovice nad Labem – SSK Vítkovice 15:15 (9:4). Sestava a branky: Pospíšil, Hrubý – Křovák, Jakub Hruška, Straník, Jindřich Hruška, Liška – Z. Bittner 7, Práchenský 3, V. Bittner 2, R. Staněk 3, M. Bittner.



„Prvních deset minut bylo vyrovnaných. Pak jsme se postupně utrhli až do pětibodového náskoku. Do druhé půle však vstoupily Vítkovice s probuzeným kanonýrem Urbancem. Naopak my jsme se v útoku těžko prosazovali. Po čtyřiceti minutách už jsme vedli pouze o dva. Přestalo se dařit gólmanovi i obraně. Opakovaně jsme se sice dostali do plusu, nicméně soupeř v obou případech srovnal, a tak se body dělily," hodnotil opatovický sekretář Radek Kubelka.



Oblastní přebor – muži: Dobruška B – Opatovice B 21:17 (10:10). Branky: M. Bittner a F. Pechánek po 7, S. Pechánek 3. Starší žáci: Opatovice – Podhorní Újezd 14:10 (10:4). Branky: Doskočil 8, Nepasický a Kodym po 3. Mladší žáci: Opatovice – P. Újezd 12:14 (9:10). Branky: Kodym 11, Pánek 1.