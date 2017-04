"Nechci přeceňovat síly,“ vysvětlila Marta Kubišová v Pardubicích

Pardubice - Populární zpěvačka se ve vyprodaném Ideonu loučila s městem, v němž začínala svou profesionální kariéru. Pro Martu Kubišovou jsou Pardubice osudovým městem. V roce 1962 tu totiž v Stop divadle začala svou profesionální pěveckou kariéru. „Jsem moc ráda, že jsem si mohla znovu zazpívat ve městě svého prvního divadelního angažmá," svěřila se Deníku trojnásobná vítězka ankety Zlatý slavík.

Marta Kubišová.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Málokdy se rozmýšlím, kam jedu, ale tentokrát jsem si říkala, že je hezké, že právě do Pardubic, kde jsem začínala a teď tu skoro i končím," poznamenala Marta Kubišová, která si čtvrteční koncert ve zcela zaplněném Ideonu viditelně užívala.

Ideon? Milý a povzbudivý koncert

„Bylo to milé a povzbudivé. Navíc co víc si přát, když má člověk vyprodaný sál," položila řečnickou otázku legenda českého hudebního nebe, která chce v listopadu na své 75. narozeniny symbolicky uzavřít svou uměleckou dráhu.

„Člověk si musí uvědomit, kolik mu je let. Nechci přeceňovat síly. Teď byl pro mě varovným prstem náhlý odchod Věry Špinarové. Kdyby bylo po mém, tak bych určitě pokračovala hned po tom, co mě dcera chytila doma s infarktem. Ono by se mi zase udělalo lépe a já bych opět cestovala a zpívala. Jenže na tohle všechno si musíte být jisti svými silami," přemítala Marta Kubišová.

Nechce dostat další infarkt

„Co bych měla ze života, kdybych dál zpívala a za chvíli dostala další infarkt? To nechci. Má poslední setkání s posluchači jsou krásná. Ale mám spoustu alb, takže mají co poslouchat, když si mě budou chtít připomenout," vysvětlila interpretka, která měla našlápnuto k hvězdné kariéře v zahraničí – nebýt osudového roku 1968 a okupace vojsk Varšavské smlouvy.

Její píseň Modlitba pro Martu se stala symbolem národního odporu proti tomuto kroku. O dva roky později byla totalitním režimem donucena přerušit svou uměleckou činnost, což trvalo až do Sametové revoluce v roce 1989.

„Teď žiju koncert od koncertu. Po infarktu mě jich paradoxně nasmlouvali spoustu, tak doufám, že to přežiju," usmívala se Marta Kubišová, která po svých 75. narozeninách hodlá hlavně odpočívat.

Jak dopadne pořad Chcete mě? „Uvidíme, jak to dopadne s pořadem Chcete mě?, který moderuji od roku 1992. Zatím nemáme žádný náznak, že by na něj byly peníze i v příštím roce. Stále si lámeme hlavu, jestli v něm pokračovat, protože i Zdeněk Srstka toho má plné zuby. Jeho tvůrci se mě snaží šetřit, ale celodenní natáčení je hodně náročné. V televizi to možná všechno vypadá hezky, ale například v úterý jsme točili za Ústím nad Labem a neustále lilo. Jakmile jsme dosedli do dodávky a odjížděli domů, začaly se protrhávat mraky. Ještě dnes mě trochu bolí v krku," vyjádřila se vášnivá milovnice zvířat.

„Už bohužel nemůžu běhat s pejsky jako dříve. Najednou mi zničehonic klesne koleno a nedá se nic dělat. Budu muset na injekci, která bolí," popisovala Marta Kubišová.

Ta plánuje, že se bude po konci své pěvecké kariéry intenzivně věnovat psaní své autobiografické knihy. „Nesmím mít termín, kdy ji mám dokončit. Udělám si to, jak budu chtít já. Teď už bych ráda měla všechno v pohodě. Myslím si, že na to mám snad nárok. Zároveň chci mluvit pravdu. Proto rovnou nakladatelům dopředu oznámím, že mě nemůžou honit. Zkrátka – až bude, tak bude," uzavřela s úsměvem zpěvačka, kterou v Pardubicích vyprovázely ovace vestoje.