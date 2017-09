Nemocnice šetří, jsou v zisku. Na konci roku to může být jinak

Pardubice – Za prvních šest měsíců letošního roku je akciová společnost Nemocnice Pardubického kraje (NPK) v zisku. V období od ledna do června je organizace, která sdružuje pět nemocnic, v plusu více než dvanáct milionů korun.

Nemocnice šetří, jsou v zisku. Na konci roku se to ale může změnit.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Ve srovnání s finančním plánem i s minulostí je to hospodářský výsledek výrazně nad očekáváním,“ uvedl včera krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Ladislav Valtr.



Vyúčtování plateb od zdravotních pojišťoven uzavřená za výkony minulých let přinesla až v tomto období do výnosů částku 10,6 milionu korun. Podle ředitele NPK Tomáše Gottvalda je výsledek také odrazem přísné regulace materiálové spotřeby, úspor v oblasti energií, vliv mají i vyšší výnosy od pojišťoven a růst tržeb v nemocničních lékárnách.



Upozornil však, že na konci roku může být výsledek hospodaření jiný. „Ve druhém pololetí se každoročně objevuje řada faktorů, které mají výrazný vliv na konečný hospodářský výsledek společnosti za daný rok,“ dodal Tomáš Gottvald.



Můžou se promítnout například náklady na zvýšení mezd. Je proto předčasné uvažovat o využití ušetřených peněz. „Jedná se o číslo pouze za první půlrok a jde tedy jen o předběžný údaj. Proto je zatím předčasné hovořit o plánech na investování případného zisku a určitě se vyčká až na konečný hospodářský výsledek za rok 2017,“ doplnil Dušan Korel z oddělení komunikace a marketingu NPK.



Ještě před několika lety se nemocnice v Pardubickém kraji potácely na kraji finanční propasti. Například ztráta Pardubické nemocnice by se v roce 2012 bez mimořádných vyrovnávacích plateb z krajského rozpočtu blížila k jednomu stu milionů korun. V roce 2012 kraj „napumpoval“ do nemocnic celkem 215 milionů.



Kladný hospodářský výsledek NPK z první poloviny letošního roku, neznamená, že Pardubický kraj minou takzvané vyrovnávací platby. Na rok 2016 činila vyrovnávací platba nemocnicím akutní péče za plnění závazku veřejné služby 96 milionů korun. Po vzájemném zápočtu částky necelých 80 milionů korun za nájemné a pojistné nemocničních budov, které hradí kraj, hejtmanství zaplatilo ještě rozdíl ve výši necelých 17 milionů.



Mimořádné subvence již nemocnice nepotřebují. Kraj jim hradí například zajištění čtyřiadvacetihodinové nepřetržité urgentní akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče pro obyvatele kraje, dále zajištění pohotovostních služeb a záchytné služby v rámci provozu protialkoholní záchytné stanice.