Nos, uši, prsty vám může vzít mráz. Omrzliny si (ne)vybírají

Pardubice - S nejtěžšími omrzlinami ošetří lékaři v Pardubicích ročně asi pět pacientů ročně. Nejsou ale jen hrozbou pro bezdomovce.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Co začíná nepříjemným pálením mrazu, může skončit amputací. Omrzliny nejsou úplně běžnou záležitostí, kterou lékaři řeší, ale týkat se mohou i vás.

Ne každý případ je natolik drastický, aby musel končit na operačním sále. Tam končí jen největší extrémy, ale mrazivé počasí těchto dní může potrápit doslova každého.

PÁR PACIENTŮ ROČNĚ

„U nás končí jen jednotlivé případy. S vážnými omrzlinami se k nám dostane tak pět pacientů ročně. Jsou to většinou lidé z ulice, bezdomovci. U této skupiny je to bohužel dáno životním stylem, nedostatečným oblečením, ale i konzumací alkoholu a kouřením. To vše napomáhá vzniku a zhoršení omrzlin," říká Martin Carda, primář oddělení úrazové chirurgie Pardubické nemocnice.



Zdejší lékaři právě jednoho pacienta s omrzlinami ošetřují. Jde o bezdomovce a muži hrozí amputace prstů na nohou.



„Omrzlina je odumření měkkých tkání, kdy působením chladu dojde ke snížení prokrvení tkání. Vlivem nedostatku výživy a ztráty teploty tkáň podlehne nekróze. Kdy k tomu dojde, je silně individuální, záleží na teplotě, záleží na zdraví cév, faktorem může být i vlhkost, vítr i vykouřená cigareta, která způsobí stažení cév," popisuje Martin Carda.



Omrzliny se ale zdaleka nemusí týkat jen bezdomovců. Lékaři s nimi ošetřují i lyžaře nebo horolezce. A ne pokaždé to musí být omrzlina toho nejhoršího druhu.

TŘI FÁZE OMRZLIN

Rozlišují se tři fáze. V té první dojde u pacienta pouze k zarudnutí postižené oblasti. Tento stav se zpravidla sám vrátí bez následků k normálu.



Druhý stupeň je už o trochu horší, kůže už je při něm poškozena natolik, že vznikají puchýře. I tento stav se však dá relativně bez následků léčit.



Nejhorší je třetí stupeň, kdy dochází k nezvratnému poškození a odumření tkáně. Postižené místo nejdříve zbělá, zcela znecitliví a posléze odumřelá tkáň černá.



„Omrzlina toho má velmi mnoho společného s popáleninami. Jde hlavně o poruchu prokrvení a poškození kůže vlivem extrémní teploty. U omrzlin jsou ale nejčastěji zasaženy okrajové části těla, kde je prokrvení nejhorší: nos, uši, prsty na rukou a nohou. Právě prsty na nohou je statisticky ten nejčastější případ, který ošetřujeme," říká Martin Carda.



To nejhorší k čemu u omrzlin může dojít je právě ono třetí stádium. Lékaři v takových případech přistupují k amputaci postižených částí těla.



„To se dělá hlavně proto, že ona část už nemá žádnou naději na záchranu, nekrotická tkáň se pak hrozí stát zdrojem infekce, která může napadnout další zdravé tkáně v okolí a ohrozit pacienta vážně na zdraví i životě," uzavírá primář Martin Carda.

Umrzl nebo ne?

Pardubická policie řeší od víkendu případ mrtvého muže. Toho našli na břehu Labe v Pardubicích v odstaveném přívěsu. U mrtvého 49letého bezdomovce nebyly zjištěny známky násilí a ještě ráno mluvil s přáteli. Zda má na jeho úmrtí podíl i mráz ověří vyšetřovatelům pitva.