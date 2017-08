Nová česká plavecká jednička nese jméno Čejka

Pardubice – Říkal si Hurikán. Ano, v jeho případě platí slova z písně, kterou zpívá Dalibor Janda, ale spíše ho charakterizuje věta: Říkal si pan osobní rekord… V maďarském Györu se konal Evropský olympijský festival mládeže (EYOF) a pardubický plavec Jan Čejka na něm překonával osobáky jako na běžícím pásu. A třešničkou na dortu mu byla jedna bronzová medaile.

Pardubický plavec Jan Čejka.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Do země chutných klobás se vydala početná výprava českých sportovců. Celkem 76 sportovců hájilo na této velkolepé akci barvy naší republiky. Pro zajímavost festivalu se zúčastnilo 2500 sportovců z 50 evropských zemí. Soutěžilo se v kategoriích v rozmezí 14 až 18 let. Plaveckou část obsáhlo osm borců včetně mladšího juniora Jana Čejky z (SCPA Pardubice. Původně byl nominován do pěti individuálních startů a jedné štafety. Jeho výkony však plány překopaly.



PONDĚLÍ 24. ČERVENCE

Hned v úvodním závodním dnu nastoupil Čejka do své oblíbené disciplíny 100 znak. V dopoledních rozplavbách vylepšil svůj dosavadní osobní rekord 58,15 na 57,34 s a do semifinále postupoval ze čtvrté pozice.



Ve štafetě 4 × 100 m volný způsob byl pro našeho plavce připraven třetí úsek. Štafeta ve složení Ouředník (52,75) – Luňák (53,32) – Čejka (52,56) – Procházka (52,10) postoupila časem 3:30,73 min jako pátá.



V odpoledním semifinále na 100 znak Honza vylepšil svůj čas na 57,08 (rozjížděl 27,46) a postupoval do úterního finále jako třetí.



Ve štafetě 4 × 100 m VZ upravil reprezentační trenér oproti dopoledni sestavu. Ačkoliv štafeta chlapců ve složení Ouředník (52,81) – Procházka (52,49) – Čejka (52,53) – Luňák (52,83) vylepšila svůj dopolední čas na 3:30,66, tak skončila osmá.



ÚTERÝ 25. ČERVENCE

Vzhledem k pondělním výsledkům upravil reprezentační trenér Libor Kohut nominace českých plavců na štafetu 4 × 100 polohový závod mix. Zatímco v původní sestavě Čejka nefiguroval, tak na základě jeho stoupající formy byl dohlášen, čímž doznala česká smíšená štafeta proměny.



Úkol zněl jasně – vybojovat postup do finále! A tak Honzu čekal velmi náročný program – ve dvou dnech plavat pětkrát 100 m znak! Na základě nově vzniklé situace proběhla na dálku konzultace osobního trenéra Martina Kratochvíla s reprezentačním trenérem a Čejka byl dodatečně odhlášen z disciplíny 400 vm olný způsob. Tato změna se vyplatila a mixová štafeta 4 × 100 m PZ postupovala do finále časem 4:03,69 min ze šesté pozice.



Odpoledne přišla na řadu dlouho očekávaná finálová rozplavba na 100 m znak.



Ve velmi zajímavém závodě se šlo do plných obrátek ihned po startu, na obrátce v mezičase 27,41 s Čejka otáčel jako čtvrtý. Rozhodnout tak musela druhá padesátka, ve které pardubický rodák zabral ze všech posledních sil natolik, že fantastickým dohmatem skončil třetí! A jeho čas? Doslova vynikající – 56,65 s.



„Byl to pro mě skvělý závod. Ke konci sice trochu bolel, ale jsem nesmírně rád, že jsem vybojoval první českou medaili,“ vychutnával si svůj největší úspěch kariéry šestnáctiletý Čejka.



Smíšená štafeta 4 × 100 m PZ obhájila postupovou pozici a časem 4:02,61 skončila šestá. Jednotlivé úseky šli naši plavci takto: Čejka (57,61) – Štěpánková (1:11,11) – Luňák (55,76) – Tondrová (58,13).



STŘEDA 26. ČERVENCE

Dopoledne přišla na řadu polohovka na 200 m, ve které Jan Čejka časem 2:11,81 obsadil 25. místo.



ČTVRTEK 27. ČERVENCE

Ještě ve středu večer dával Čejka domů echo, že je unavený, a proto tedy nenastoupil na start 400 m PZ, aby se mohl plně připravovat na svoji hlavní disciplínu 200 m znak.



PÁTEK 28. ČERVENCE

Dopoledne byly na programu dvoustovkové disciplíny. Nejprve šel na start Čejka na 200 m znak, kdy si v rozplavbách doplaval v novém osobním rekordu 2:05,42 min pro postup do odpoledního finále z pátého místa. V něm po telefonní konzultaci s osobním trenérem Martinem Kratochvílem byla upravena taktika, která dovedla Čejku do cíle ve výborném čase 2:04,30 min.



Tento super výkon však ve finále stačil „až“ na páté místo. Nicméně i díky tomuto finálovému umístění se Čejka stal vůbec nejúspěšnějším plavcem české výpravy na tomto mítinku. Ve státě, kde se v červenci konaly tři vrcholné plavecké akce. Kromě EYOF, ještě světový šampionát dospělých a MS dálkařů. „Před tak hlasitým publikem jsem nikdy nezávodil. Neuvěřitelné, fakt to byl zážitek. Maďaři plavání milují,“ dodal Čejka.

Individuální starty

100 m znak – rozplavba 57,34 s (4.) osobní rekord

100 m znak – semifinále 57,08 s (3. místo) OR

400 m volný způsob rozplavba – odhlášen

100 m znak – finále 56,65 s (3. místo) OR

200 m polohový závod – rozplavba 2:11,81 min (25. místo)

400 m polohový závod rozplavba – odhlášen

200 m znak – rozplavba 2:05,42 min (5.) OR

200 m znak – finále 2:04,30 (5. místo) OR