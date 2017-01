Nové trolebusové trati dostaly zelenou

Pardubice - Hradecko-pardubická aglomerace schválila další projekty.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Přibližně posledních deset let nevznikla ve městě žádná nová trolejbusová trať. Letos jich mají být vybudovány hned čtyři kilometry.

Stavba třech nových tratí za téměř 65 milionů korun je jedním z prvních projektů financovaných z dotačních peněz získaných z Integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace. „V tomto roce chceme zahájit práce na prodloužení trolejbusové trati Trnová – Ohrazenicea další trati na Zámeček. Třetím projektem, který už se realizuje a prostředky bychom rádi získali na zpětné financování, je nová trakce nad multimodálním uzlem veřejné dopravy před vlakovým nádražím," vysvětluje ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.



Hradecko-pardubická aglomerace vypsala už v roce 2016 výzvy pro předkládání projektů a do současné doby schválila realizaci osmi z nich za 278 milionů korun. Například výstavbu dopravního terminálu před vlakovým nádražím v Přelouči, nákupy speciálních trolejbusů v Hradci Králové a Pardubicích nebo projekt Státní vědecké knihovny v Hradci Králové na ukládání a zálohování digitálních dokumentů.



Na včerejším jednání Řídícího výboru ITI v Pardubicích byla kromě rozšíření trolejbusových tratí schválena i výstavba depozitářů pro Východočeské muzeum v Pardubicích za 80 milionů a další dva záměry.

Aglomerace má u pěti operačních programů vyjednanou částku ve výši 3,4 miliardy korun. Vyčerpat je musí nejpozději do konce roku 2023.

I REKONSTRUKCE MUZEÍ

V únoru budou vypsané výzvy na podporu středních škol, pro které je připraveno 180 milionů korun, dále na revitalizaci národních kulturních památek se 107 miliony a dopravní telematiku ve výši 56 milionů korun.



„V letošním roce naše aglomerace plánuje vypsat také první výzvy pro podporu infrastruktury základních a vysokých škol, na výstavbu nových cyklostezek, kanalizací nebo na rekonstrukci významných muzeí," řekl v Pardubicích po jednání řídícího výboru náměstek královéhradeckého primátora Jindřich Vedlich.



Problémy provází vyhlášení výzvy zaměřené na podnikový výzkum a vývoj. „Jednání s řídicím orgánem Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kterým je ministerstvo průmyslu a obchodu, ještě není uzavřené a podmínky nejsou pro aglomerace nastavené srovnatelně s individuálními výzvami. Chceme proto pokračovat v jednání tak, aby akceptovatelné výzvy mohly být vyhlášeny v květnu letošního roku," dodal manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.



Aglomerace čelila z počátku i problémům při jednání s ministerstvem životního prostředí, které nechtělo alokovat prostředky do ITI, to se vyřešilo. Další komplikací je skutečnost, že v aglomeraci může o dotaci do vodovodní infrastruktury požádat pouze jedna vodárenská společnost, a to Vodovody a kanalizace Pardubice, ta totiž zůstala v rukách měst a obcí. Chrudimská ani královéhradecká vodárenská společnost podmínky nesplňují a žádat nemohou.

UČEBNY, CYKLOSTEZKA

Město Pardubice by chtělo získat dotace také například na rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách, na dvě nové lávky pro cyklisty a pěší přes Labe, nebo na první část cyklostezky do Hostovic.