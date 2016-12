Novou radní se stala Ivana Dolečková

Pardubice - Opozice se pokusila odvolat radního Novohradského.

Jaroslav MenšíkFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Novou pardubickou radní se ve čtvrtek stala Ivana Dolečková (ANO). Ta nahradila starostu prvního městského obvodu Jaroslava Menšíka, který z funkce odstoupil. Pro Dolečkovou, která se profesně už 25 let pohybuje v sociální oblasti, hlasovalo 22 zastupitelů.



Nástup Dolečkové nemusel být jedinou změnou v radě. Opozice se totiž pokusila odvolat Vítězslava Novohradského (ČSSD). Důvodem byla jeho žádost o poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Naše nemocnice, který sám založil. Tuto žádost prošetřoval kontrolní výbor.



„Překvapuje mě, že se k celé problematice vůbec nevyjádřil, když to byl on, kdo na jednání rady vehementně obhajoval dotaci pro tento fond, aniž by oznámil, že je jeho zakladatelem," vysvětlil opoziční zastupitel Petr Klimpl (ODS), který odvolání navrhl.



Pro ale hlasovalo pouze 12 zastupitelů. Při předchozích jednáních už se opozice neúspěšně pokoušela odvolat náměstkyni Helenu Dvořáčkovou či bývalého radního Menšíka.