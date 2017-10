Novou sezónu Východočeského divadla zahájí Commedia finita.

Pardubice – Inscenací Commedia finita autorky Viktorie Hradské zahájí Východočeské divadlo svoji 108. sezónu.

„Byť název komedie obsahuje slovo konec, my tímto kouskem naopak začínáme novou sezónu, v níž si kromě jiného připomeneme sto let české státnosti. A neboť je tento titul inspirován životem Emy Destinnové, jedním z největších talentů naší historie, do nabídky stávající sezóny bezesporu patří,“ uvedla dramaturgyně Jana Uherová.



Legendární operní diva Emilie Pavlína Věnceslava Kittlová, známá pod pseudonymem Ema Destinnová, přitom ve hře vůbec nevystoupí. Text má v sobě velký potenciál, poskytuje příležitost čtyřem herečkám předvést své umění, ale nijak jim to neulehčuje. Autorka totiž ponechává postavy na jevišti osamocené. Vedou dialog jenom samy se sebou a s publikem v hledišti. „Já jsem prostudovala celou korespondenci, deníky a všechny dostupné materiály Emy Destinnové a předobraz všech postav jsem tam opravdu našla. Těch osob tam je samozřejmě víc, ale pak už to funguje tak, že zvolíte čtyři typy lidí,“ vysvětlila výběr postav autorka Viktoria Hradská.



Jak zpěvačku vnímaly, se divák dozví od závistivé učitelky hudby, která ji cítila jako konkurenci, nevzdělané uklízečky, placené společnice, která ji soustavně okrádala a ponižovala, a žárlivé komorné. „Pochopil jsem, že to možná Viktoria Hradská nenapsala o Emě Destinnové, ale o holkách, které na ni vzpomínají, ale asi i o těch lidech, co sedí v hledišti, tedy o nás všech,“ přiblížil hru režisér Petr Novotný.



Režisér do inscenace obsadil Dagmar Novotnou, Jindru Janouškovou, Janu Ondruškovou a novou členku souboru Štěpánku Fingerhutovou. V roli Zpěvačky se představí Lucia Bildová nebo Inka Kořínková, studentky Konzervatoře Pardubice. Premiéra se uskuteční zítra a pozítří od 19 hodin v komorním prostoru Malé scény ve dvoře. Alice Šplíchalová