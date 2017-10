Obec: Perníkovou chaloupku likvidovat nechceme

Ráby – Petici na záchranu Perníkové chaloupky včera v dopoledních hodinách předal její organizátor a zároveň provozovatel Perníkové chaloupky Luděk Šorm starostovi obce Ráby Josefu Soukupovi. Archy s více jak 20 000 podpisy byly svázány do osmi knih a obsahují i zmocnění k podání návrhu na zrušení části územního plánu obce z roku 2014.

Provozovatel Perníkové chaloupky Luděk Šorm předává petici starostovi obce Ráby Josefu Soukupovi.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Do boje s plánem se Šorm pustil právě kvůli svému podnikání. „Už od roku 2013, kdy se o novém plánu jednalo, proti němu bojujeme, protože nám změnili plochu určenou k podnikání. Zmenšili ji prakticky jen na budovy a uvnitř plotu nám udělali biocentrum,“ přiblížil Šorm.



Podle starosty obce Ráby ale Magistrát města Pardubice Luďku Šormovi sdělil, za jakých podmínek může biocentrum z plánu nechat vyjmout. „Navíc pan Šorm říká, že by tam chtěl mít provozovnu, ale nikdy na zastupitelstvu ani u schvalování nového územního plánu neřekl, co by ta provozovna konkrétně obnášela,“ řekl starosta obce Ráby Josef Soukup.



Proto v loňském roce Luděk Šorm sepsal petici, do které se od března do prosince zapojilo více jak 20 000 lidí. „Chtěli jsme tím dokázat skutečný veřejný zájem a docílit toho, aby se ten územní plán zrušil,“ dodal Šorm.



Při zahájení petiční akce dokonce prohlašoval, že za těchto okolností bude nucen areál nabídnout státu k ubytování migrantů. Hovořil o centru „Arábya“.



DEVADESÁT PROCENT PODPISŮ Z NEZNALOSTI?

Podle místostarosty obce Ráby Davida Frencla se ale kvůli zavádějícímu názvu petice „na záchranu Perníkové chaloupky“ lidé obávají, že obec o likvidaci chaloupky usiluje.



„Nikdo totiž není seznámený s oběma stranami této problematiky a vidí pouze úhel pohledu pana Šorma,“ dodal David Frencl. Se starostou se shodli na tom, že proti jeho podnikání nic nemají a rozhodně mu v něm nebrání.



„Můj osobní názor na petici pana Šorma je ten, že devadesát procent podpisů tam je z neznalosti územního plánu,“ okomentoval Josef Soukup.



V CHALOUPCE SE CHTĚJÍ ZBAVIT EET

Podle Luďka Šorma ale nelze předpokládat, že by se něco kolem žaloby, kterou podal, začalo dít dříve jak za rok. I tak má jasnou představu o budoucnosti Muzea perníku. „Do budoucna je jeden základní plán. Buď uspějeme a Perníková chaloupka bude pokračovat ve službě nejširší veřejnosti, nebo neuspějeme a pak ji budeme využívat nějakým jiným způsobem. Jeden plán ale máme už teď. Chceme se legálním způsobem zbavit EET tak, že se v chaloupce nebude nic prodávat,“ okomentoval své plány Luděk Šorm. Odpůrce Andreje Babiše dokonce vybírá „babišovné“, kdy si u útrat do sta korun účtuje desetikorunový poplatek. (als)