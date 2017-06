OBRAZEM: Aviatická pouť nejsou jen letadla

Pardubice - Až třicet tisíc lidí by se podle odhadů mohlo zúčastnit víkendové Aviatické pouti. Po oba dny bude letiště pro veřejnost otevřené od 8 do 20 hodin, program začíná vždy v 11 hodin. Kudy a jak se co nejlépe dostat do areálu? Přinášíme Dopravní rozcestník k Aviatické pouti.