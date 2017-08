OBRAZEM: Pardubice hostí americké létající tankery

Pardubice - Dva tankery KC-135 amerického vojenského letectva v pátek krátce po poledni přistály na pardubickém letišti.

Do Pardubic přilétly dva americké tankovací letouny KC-135.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

To se tak zapojí do mezinárodního leteckého cvičení Ample strike, které se bude odehrávat nad Českou republikou. Obří tankovací letouny budou ve vzduchu podporovat jak gripeny české armády, tak letouny ostatních států NATO včetně bombardérů B-52 a B-1. Cvičení se bude soustředit především do vojenských prostor, pardubické letiště bude následující týden využíváno ke startům a přistáním.