Přeloučsko – Písníky u Mělic lákají v horkých dnech tisíce návštěvníků. Pro stálé obyvatele osad Mělice a Lohenice jsou to nejhorší měsíce v roce. Trápí je živelné chování rekreantů a zatarasené vozovky. Volají po zákazu parkování na silnici, která vede z Živanic do Mělic a z Mělic do Lohenic.

Obyvatelé Mělic a Lohenic šílí. Okolí písníků je plné aut.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Jenže to by znamenalo konec koupání pro řadu lidí. Jiná větší parkovací plocha u písníků není. „Jeli jsme se ženou z Pardubic a nemohli jsme se dostat domů, u písníku se parkuje po obou stranách vozovky. Místo je jen pro průjezd jednoho auta, dvě se stěží vyhnou,“ řekl předseda mělického osadního výboru Aleš Kouba.



Složitou situaci na silnici z Živanic do Mělic a z Mělic do Lohenic potvrzuje i Zbyněk Štolpa z Lohenic. „Chtěli bychom v těchto místech prosadit zákaz stání. Zejména v zatáčkách je provoz velice nepřehledný a nebezpečný,“ uvedl předseda lohenického osadního výboru Zbyněk Štolpa. Nepřerušovaná žlutá čára, která po stížnostech obyvatel omezuje parkování na jedné straně vozovky, prý mnoho nevyřešila. Podle vyhlášky musí parkující řidič ponechat volný pruh pro každý směr jízdy – celkem tedy šest metrů, což u písníků nebývá dodržováno.



Zdravotnická záchranná služba za největší problém okolí písníků považuje neukázněné cyklisty a chodce, zejména pak děti a osoby pod vlivem alkoholu. „Pohybují se mezi zaparkovanými vozy a stávají se pro řidiče jedoucí zásahovým vozem k případu prakticky neviditelní. Dochází tam proto často k velmi nebezpečným situacím a hrozba sražení chodce či cyklisty je velmi vysoká,“ upozornil tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.



STAROSTKA: SILNICE JE PRŮJEZDNÁ

Lohenice a Mělice jsou součástí Přelouče a na provoz zde dohlíží přeloučští městští strážníci. „Městská policie monitoruje situaci třikrát denně. Není pravda, že silnice není průjezdná,“ uvedla starostka Přelouče Irena Burešová. Připustila však, že tři metry pro každý pruh nejsou všude zachovány a je to tolerováno. „Když zakážeme parkování, zakážeme vlastně tisícům lidí koupání tady. Uvnitř areálu je jen málo parkovacích míst,“ dodala starostka.



Pozemky kolem vodních ploch jsou převážně soukromé a zemědělsky využívané. Město vlastní jen hráz mezi písníky a nemá podle starostky možnost uvažovat o zřízení parkoviště.



Většina soukromých majitelů menších pozemků v okolí vodních ploch ale má z turistického ruchu spíš problémy než nějaký užitek. Nepovolené stanování a s ním spojený nepořádek je na denním pořádku. „Lidé stanují na nevyhrazených plochách, kde nejsou ani WC. Pak v lese zanechávají nejen odpadky,“ uvedl Zbyněk Štolpa, který již několikrát volal na neukázněné návštěvníky městskou policii.



Aleš Kouba na kus půdy, kterou vlastní u písníku, v letní sezoně raději ani nechodí. „Jen tam uklízím nepořádek po nezvaných hostech. Nevěřím, že oplocení pozemku by něco vyřešilo, udělali by ještě něco horšího, zničili plot, vykáceli dřevo a podobně,“ dodal.



Samostatnou kapitolou jsou řidiči čtyřkolek a terénních motorek, kteří řádí na lesních cestách a plážích, a to nejen v letní sezoně.



Obyvatelé Lohenic již před časem navrhli městu Přelouč, aby byl stanoven správce, který by okolí písníků procházel a řešil problémy. Tomuto východisku však není město příliš nakloněno i kvůli nákladům, které by tak vznikly.