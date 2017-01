Očekávají zhoršení rozptylových podmínek

Pardubice – Meteorologové předpovídali, že se v Pardubickém kraji během 24 hodin zhorší rozptylové podmínky, smogovou situaci proto neodvolali.

„Ovzduší by se mělo zlepšit koncem týdne," řekl hradecký meteorolog Jaroslav Tuček.



Hodnoty prachových částic jsou aktuálně podle hodinových i čtyřiadvacetihodinových koncentrací pod limitem 100 mikrogramů, kdy se vyhlašuje první stupeň – smogová situace. Od pátku platil druhý stupeň, tedy regulace, kdy hodnoty převýšily 150 mg prachových částic v ovzduší. V neděli hydrometeorologický ústav regulaci odvolal.



Lidé by měli i nadále dodržovat obecná doporučení. Fyzické zátěži venku by se měli vyhýbat lidé starší, s chronickými dýchacími obtížemi a také malé děti. Do odvolání meteorologové doporučují omezit jízdu autem. V kraji měří meteorologové kvalitu ovzduší v Pardubicích na Dukle a v Moravské Třebové. Na měřicích stanicích vyhodnocují koncentraci suspendovaných částic za 12hodinový klouzavý průměr.