Odvolaná ředitelka Služeb dostane statisícové odstupné

Pardubice – Bývalá ředitelka Služeb města Pardubic Lea Tomková, která byla k 1. březnu odvolána, má nárok na odstupné ve výši pěti měsíčních platů. Byla totiž odvolána bez udání důvodů.

Bývalá ředitelka Služeb města Pardubic Lea TomkováFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Svou pozici musela Tomková opustit poté, co se zjistilo, že se společně s dalšími dvěma členy vedení společnosti Jiřím Strouhalem a Stanislavem Merglem vydala do Jihofrické republiky, kde se měli učit, jak se tam nakládá s odpady a pečuje o městskou zeleň. Cesta vyšla na více než 200 tisíc korun a byla hrazena z peněz městské firmy.

Přesto má Tomková právo na statisíce korun. Podle zástupců radnice odstupné nelze zrušit. „Pravidla jsou stanovena, musí se dodržovat a nemůžeme je měnit během hry, když se nám to líbí, nebo nelíbí. Muselo by se prokázat pracovněprávní pochybení a muselo by být zpětně v tom odvolání, což už si neumím představit," řekl pro Českou televizi, která na případ upozornila, radní Libor Slezák (TOP 09).

Někteří členové opozice ale fakt, že Tomková dostane odstupné, ostře kritizují. „Proč jsme ji tedy odvolávali? Nerozumím tomu, proč má dostat další peníze. Byla odvolána proto, že manažersky pochybila. Možná si vládní koalice předplácí její loajalitu v zastupitelstvu," konstatoval zastupitel František Brendl (Pardubáci). Tomková totiž sice opustila hnutí ANO, jehož byla členkou, zastupitelský mandát si však ponechala.

FORMÁLNĚ V POŘÁDKU

Primátor Pardubic Martin Charvát uvedl, že po pracovněprávní stránce byla služební cesta formálně v pořádku. „Cesta byla řádně schválena představenstvem firmy SMP – Odpady. Z politického hlediska je to ale nepřípustné, manažeři udělali společensko-politickou chybu," konstatoval Charvát.

Karel Haas (ODS) uznává, že podle zákona má Tomková na odstupné nárok. „Zaměstnavatel musí splnit podmínky smlouvy. Koalice se sice bušila v prsa, že paní Tomková končí kvůli své chybě, ale nebyla tam žádná sankce. Cestu jí ostatně schválilo představenstvo Služeb města Pardubic, takže jí v tomto ohledu nelze nic vytknout," řekl Haas, který na minulém zasedání zastupitelstva předložil návrh odvolat celé představenstvo této mateřské společnosti, protože nejednalo jako řádný hospodář. Návrh však nezískal podporu.