Opilec si zapálil v nádražní hale

Užil si mistrovské oslavy a jde za novou výzvou. Hokejový útočník Tomáš Vondráček opustil kádr brněnské Komety a přestoupil do Pardubic. „Jsem moc rád, že přicházím do Pardubic. Dynamo jsem sledoval odmala, shodou okolností jsem zde i pár zápasů hrál v juniorech," řekl šestadvacetiletý forvard pro klubový web v sobotu odpoledne krátce poté, co podepsal víceletou smlouvu.