Opozice chce potrestat Služby za cestu do Jihoafrické republiky. Pardubáci hrozí

Pardubice – Kauza Služeb města Pardubic (SMP), jejichž vedení za veřejné peníze vyrazilo na cestu do Jihoafrické republiky, stále nekončí. Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva totiž opozice požadovala odvolání představenstva a dozorčí rady SMP, sdružení Pardubáci pak dokonce vyzvalo vedení města, aby hospodaření této společnosti nechalo prověřit orgány činnými v trestním řízení.

Vedení městské společnosti Služby města Pardubic vyrazilo pod vedením ředitelky Ley Tomkové (ANO) do Jihoafrické republiky. Prý na pracovní cestu.Foto: Koláž: DENÍK/Archiv

„Je to zoufalý krok, jak sjednat nápravu. Jsme přesvědčeni, že v celé kauze ‚služební' cesty do JAR je tolik nejasností a důvodných podezření, že všichni zainteresovaní, management společností, představenstva, dozorčí rady společností a v neposlední řadě rada města Pardubic nepostupovali tak, jak by měl správný hospodář nakládat se svěřeným majetkem," uvedl předseda Pardubáků František Brendl.



TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Podávání trestních oznámení však primátor Martin Charvát (ANO) odmítl. „Neumím se ztotožnit s tím, že bych podával trestní oznámení. Máme audity, dozorčí radu, právníky města, kteří to mohou prošetřit. Neměli bychom ty lidi takto veřejně dehonestovat," řekl Charvát.



Podle něj rada dostatečně zareagovala odvoláním ředitelky SMP Ley Tomkové a představenstva dceřiné společnosti SMP Odpady, které cestu schválilo. „Přece nebudeme trestat lidi, kteří o tom možná ani nevěděli," řekl Charvát.



Opozice však argumentuje tím, že SMP i SMP Odpady sídlí na stejné adrese a jsou natolik propojené, že pokud téměř dva týdny chyběla ředitelka, muselo o tom vědět i vedení SMP. „Společnost SMP hradila třetinu nákladů. Nepřítomnost ředitelky a její cestovní náhrady vyvolaly další náklady, museli si toho tedy všimnout," prohlásil Karel Haas (ODS).



ODVOLÁNÍ NEPROŠLO

Opozice se proto pokusila odvolat představenstvo a dozorčí radu SMP. Nic z toho však neprošlo. Pro podání trestních oznámení nakonec Pardubáci nenašli podporu ani mezi ostatními členy opozice. „Žijeme v době inflace trestních oznámení. Být ale na místě členů orgánů SMP, uvažoval bych nad správným zatříděním této cesty z pohledu, jestli to jsou daňově uznatelné náklady," řekl Haas.



Pardubická ODS má ostatně s trestním oznámením neblahou zkušenost. Její lídr Jiří Janků musel před dvěma lety čelit trestnímu oznámení, které ho vinilo ze zcizení peněz sdružení. Přestože policie oznámení odložila jako nepodložené, Janků na svůj post nakonec rezignoval.



Rada města na pokyn zastupitelů pověří dozorčí radu SMP Odpady, aby prošetřila, jestli se opravdu jednalo o služební cestu. „Jsem napůl uspokojen. Jsem rád, že se tomu někdo začne věnovat. Počkám, jak se k tomu dozorčí rada postaví, a potom bych se rád domluvil s ostatními zastupiteli, kteří zaujali stejný postoj, jestli nám to bude stačit, nebo jestli podáme trestní oznámení," řekl Brendl.



SLUŽBÁM MOHOU UBÝT ZÁKAZNÍCI

Právní kroky zvažují i SMP. „V případě odlivu zákazníků, snížení objemu zakázek nebo neprodloužení obchodní spolupráce z důvodů spočívajících v poškození dobré pověsti našich společností může vzniknout škoda značného rozsahu. Jednáním zastupitelů by v případě větších škod vzniklých našim společnostem mohla být naplněna skutková podstata trestného činu," konstatoval předseda představenstva SMP Vítězslav Novohradský s tím, že už nyní je z chování jejich obchodních partnerů cítit nejistota.



„Budou nás trestat za to, že o tom mluvíme? To je nehoráznost. Jestli jim ubývají zákazníci, je to kvůli tomu, co se tam dělo," poznamenal Brendl.