Oprava přednádraží finišuje

Pardubice – K závěru se chýlí rekonstrukce pardubického přednádraží. Cestující proto čekají další změny.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Od pondělí terminálem projíždějí trolejbusy městské hromadné dopravy (MHD). Začal totiž zkušební provoz. Pro ostatní řidiče ale zákaz vjezdu do prostoru přednádraží stále trvá.



„Trolejbusy kolem nádraží Českých drah projíždějí nikoliv po Palackého ulici, ale již novým terminálem, avšak bez výstupu cestujících. Pro ty nadále platí nejbližší obsluhované zastávky Autobusové nádraží, Albert HM a Polabiny, Lidická,“ uvedl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán. Jedná se zatím pouze linky MHD číslo 2, 4, 13 a 31.



„Děkujeme všem cestujícím za trpělivost. Věříme, že nový terminál, jehož výstavba jde v těchto dnech do finále, přinese významné zjednodušení pohybu a orientace cestujících v prostorách přednádraží a přispěje nejen ke zvýšení komfortnosti cestování veřejnou dopravou, ale stane se i reprezentativní vstupní branou do našeho města,“ poznamenal Pelikán.

PĚŠÍ BUDOU CHODIT DVĚMA KORIDORY

Zároveň došlo k posunu koridoru pro pěší. Veřejnost už se může projít po nové dlažbě. „Je uzavřena hlavní přístupová trasa vedoucí kolem objektu České pošty. Náhradní trasa vede od křižovatky ulic Hlaváčova a Palackého kolem čerpací stanice, dále přes nový přechod pro chodce u bývalého lihovaru a koridorem pro pěší vedeným již po nové dlažbě,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.



Výrazně se však zkrátí cesta lidem, kteří na nádraží míří z Polabin. Zprovozněn bude totiž druhý koridor právě z tohoto směru.



Před hlavním nádražím už od minulého týdne stojí i bronzová socha Jana Pernera, který se v 19. století nejvíce zasadil o vybudování železnice do Pardubic a tím o další rozvoj města. Sochu pro Pardubice zhotovil akademický sochař Jaroslav Brož. Průkopník železnice stojí přímo v dláždění.



Socha je součástí památníku Jana Pernera. Ten do projektu rekonstrukce pardubického přednádraží zakomponoval tým architektů Med, Pavlík, Kmoníček, který zvítězil ve veřejné soutěži na návrh přestavby okolí nádraží.



„Návrh stavby an blok, tedy včetně památníku, schválilo zastupitelstvo města v červnu 2015. Konečná podoba sochy pak byla upřesněna na pracovních výborech, za účasti a přispění společnosti Jana Pernera, v koordinaci s odborem hlavního architekta a autory návrhu stavby Med, Pavlík, Kmoníček. Požadavek na zpracování díla akademickým sochařem Brožem vzešel od společnosti Jana Pernera,“ řekla náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková.



Pardubický rodák, sochař Jaroslav Brož vytvořil pro přednádraží bronzovou sochu významného projektanta a stavitele železnic v mírně nadživotní velikosti. Město za ni zaplatí 1,8 milionu korun bez DPH. Z dílny tohoto sochaře pochází také busta Jana Pernera, která byla před dvěma lety instalována ve vestibulu dopravní fakulty Univerzity Pardubice.



Rekonstrukce přednádraží by měla být hotová v polovině června a to i přesto, že výstavbu výrazně zpozdily mrazy, zhruba 45 dní mrzlo, 10 dní pak půda rozmrzala.

S úplným zprovozněním terminálu MHD se ale počítá až od 1. července.



Přestavba vyjde na zhruba 176 milionů korun včetně DPH, až 108 milionů by měly pokrýt švýcarské dotace.