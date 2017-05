Ostřešanskou spojku lidé zasypali výhradami

Pardubice – Ostřešanská spojka – nová trať za více než dvě miliardy korun, díky které má být cestování mezi Pardubicemi a Chrudimí rychlejší a pohodlnější. Přestože taková vidina by měla být pro cestující lákavá, podle reakcí veřejnosti to vypadá, že projekt oslovil zejména Správu železniční a dopravní cesty, která ho připravuje, a některé politiky.

Největší výhrady se ozývají z Ostřešan, kde má nová trať v některých místech vést asi sto metrů od domů a ještě po vysokém náspu. „Technické řešení tak, jak je navrženo, nám nevyhovuje. Postrádáme také protihluková opatření. Podle provedených předběžných měření prý nejsou potřeba. My na nich ale budeme trvat," uvedl starosta Ostřešan Josef Vodrážka.



Vedení chrudimské radnice nad možnou výstavbou Ostřešanské spojky také nejásá. Rozpaky vzbuzuje negativní dopad na krajinu, jehož důsledkem by bylo i jakési odříznutí Medlešic od mateřského města. „Členové osadního výboru v Medlešicích, ale ani já, nejsme nadšení tím, že by na severu Chrudimě měla vzniknout desetimetrová bariéra, po jejímž vrcholu by měla vést železniční trať," uvedl chrudimský starosta Petr Řezníček.



Obyvatelé Medlešic by také přišli o stávající železniční spojení do Chrudimě a do Pardubic. Stará trať se totiž po stavbě spojky pravděpodobně zruší. Kdyby došlo ke zdvojkolejnění mostu přes Labe, čímž by se vlastně vyloučilo dnešní čekání v Rosicích, tak potom nevím, jakým faktickým přínosem by pro nás měla být Ostřešanská spojka," dodal starosta Chrudimi Petr Řezníček.



„Spíš si myslím, že Chrudimi a celé okolní krajině uškodí. Nehledě na to, že dotčená oblast zahrnuje i další dopravní stavby: Jednak je tu obchvat, a pak tudy má vést i zamýšlená přeložka státní silnice 1/17, která bude víceméně v trase plánované železnice," dodal Řezníček. Podle jeho slov lze pochopit, že Pardubický kraj usiluje o to, aby byla na střed krajského města napojena i průmyslová oblast v Černé za Bory. „Potom se ale nabízí otázka, jestli by nebylo snazší stočit tu železnici v prostoru mezi Pardubicemi a Dražkovicemi. Tedy tak, aby zůstaly zachovány i zastávky v Medlešicích a ve Starých Jesenčanech," doplnil starosta.



Obyvatelé Starých Jesenčan, které leží na trati z Chrudimi do Pardubic, se možného zrušení vlakové dopravy obávají. Zdejší děti jezdí vlakem do školy, dospělí do práce. Starostu Jiřího Koutského zaráží skutečnost, že se nedávno vyjadřoval k modernizaci staré trati. „Pokud vím, tak z Chrudimi do Medlešic je již trať zrekonstruovaná a teď se připravuje dalších úsek, u nás se modernizace týká například přejezdů," pozastavil se nad připravovanou investicí do trati, kterou má ostřešanská spojka odsoudit k zániku.



Krajský úřad nyní sbírá připomínky k posouzení vlivu stavby spojky na životní prostředí. „Po letech diskusí a různých idejí se nyní podle informací Správy železniční a dopravní cesty posouváme blíže k realizaci," uvedl hejtman Martin Netolický a zdůraznil, že bez Ostřešanské spojky nebude možné napojit společnost Foxconn na hlavní železniční koridor. Stavba by podle plánů měla začít v roce 2020.