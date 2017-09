Otravu ryb řešili hasiči vodou

Přelouč – Hasiči nemusí vyjet na pomoc jen lidem. V úterý u Přelouče například pomáhali i rybám.

Hasiči u Lhoty u Přelouče kropili rybník. Okysličovali vodu rybám, které pravděpodobně dusily do vody uniklé fekálie. Foto: HZS Pardubického kraje

K rybníku do Lhoty u Přelouče, kam pravděpodobně ze zemědělského družstva unikly fekálie a vlivem prudkého zhoršení kvality vody začaly hynout ryby.



Hasiči odebrali vzorky a na místo přivolali i odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva HZS ČR, kteří také odebrali vzorky vody na několika místech.



„Hasiči na místě použili cisterny a hydranty k tomu, aby do rybníka dostali čerstvou vodu. K okysličení vody bylo nasazeno i kalové čerpadlo. Hasiči též zajistili přítok vody do rybníka tak, aby tam již voda nepřitékala. Snaha nakonec byla úspěšná, úhyn ryb se podařilo ředěním a okysličením vody zastavit,“ sdělila Vendula Horáková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.