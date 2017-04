Padlo poslední slovo. Opozice do dozorčích rad nepůjde

Pardubice – Patrně poslední pokus dostat se do dozorčích rad městských společností učinili na minulém zasedání zastupitelstva opoziční politici. Jenže pokus to byl natolik chabý, že ho následně sami smetli ze stolu. Návrh, který na poslední chvíli podal Jiří Lejhanec (Patrioti Pardubic) totiž byl špatně připravený.

Jiří LejhanecFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Doufal jsem, že primátor ukáže, že opozici do dozorčích rad chce. To se ale nestalo. Už se tím dál zabývat nebudeme," řekl Lejhanec.

I další členové opozice následně deklarovali, že už se v tomto volebním období víckrát nebudou pokoušet místa v kontrolních orgánech obsadit.

„Tři roky se snažíme vládní koalici vštípit princip demokracie, který tu funguje od revoluce. Bylo to tak, že vítězové vládnou a ti, kteří volby prohrají, kontrolují. Teď ti, kteří vládnou, zároveň i kontrolují. Tuhle hru už nemá cenu hrát. Na uvolněná místa nebudeme nikoho nominovat," poznamenal František Brendl (Pardubáci).

Obdobný postoj zaujali i STAN a ODS. „Myslím, že v současné době už nemá smysl dělat změny," prohlásil Jan Mazuch (ODS).

Primátora Martina Charváta (ANO) přístup opozice překvapil. „Ptal jsem se sám sebe, co vlastně pardubičtí opoziční zastupitelé chtějí. Obsazení představenstev a dozorčích rad v městem vlastněných akciových společnostech je tématem celé volební období," uvedl primátor.

NECHTĚLI PUSTIT MÍSTA

Opozice totiž už v minulosti požadovala patnáct míst v dozorčích radách. Někteří členové koalice je však odmítali pustit. „Při posledním jednání jsem kolegům předložil přehled, kde a kolik míst mají k dispozici. Jednalo se o třináct míst z požadovaných patnácti. Z oněch třinácti míst šest uvolnilo hnutí ANO a dvě z nich byla dokonce předsednická. Kolegové z opozice si vzali čas na rozmyšlení," popsal Charvát.

Poslední opoziční nominace primátor podle vlastních slov získal den před jednáním zastupitelstva. „Nebylo v mých silách z časového důvodu připravit zprávu do zastupitelstva tak, aby byla kvalitní, bez chyb. Jiří Lejhanec prohlásil, že zprávu připraví. Bohužel byla předložena v takovém stavu, že o ní nešlo hlasovat," dodal Charvát.

Na primátorovu hlavu se ale na posledním zasedání zastupitelstva snesla ostrá kritika. „Něco se nám slíbí, pak se to nesplní, potom se nám to slíbí znovu a následně se to zruší," uvedl Jan Linhart (Patrioti Pardubic).

CHTĚL MÍT KONTROLU

Původně nechtěla koalice opozici do kontrolních orgánů pouštět vůbec. Charvát vysvětloval nepřítomnost opozičních politiků tím, že vedení města za své akciové společnosti odpovídá, tudíž nad nimi musí mít kontrolu.

„Nechci, aby se opakovala situace, kdy bývalé vedení města muselo říkat novinářům, že neumí pracovat s městskými společnostmi. Nerad bych zažil moment, kdy budu muset vysvětlovat, proč nějaká městská společnost dělá něco jiného, než chce město," řekl tehdy Charvát.

Pardubice tak nemají opoziční zástupce v dozorčích radách městských akciovek. Tento krok ještě víc vyostřil už tak vyhrocené vztahy mezi koalicí a opozicí. Zasedání zastupitelstva spíše než jednání připomínají několikahodinové bitvy.

Problematika dozorčích rad se dostala na přetřes i při nedávné kauze, kdy se tehdejší ředitelka Služeb města Pardubic Lea Tomková společně s dalšími dvěma členy vedení společnosti vypravila na služební cestu do Jihoafrické republiky, kde se měli učit, jak se tam nakládá s odpady. Cesta byla placená z veřejných peněz městské společnosti. Záhy došlo k odvolání Tomkové i představenstva společnosti SMP – Odpady, které cestu schválilo. Karel Haas (ODS) tehdy navrhl odvolat celé představenstvo Služeb města Pardubic. Návrh ale neprošel.