Památník Zámeček by se měl rozšířit. Nabídnout má dotyk s historií

Památník Zámeček by měl interaktivní formou připomínat nejen oběti heydrichiády, ale nabídnout i pohled viníků a obětí.

Pietní akt u Památníku ZámečekFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Rozšířit Památník Zámeček natolik, aby místo nebylo jen pouhým dějištěm pietních aktů, ale nabídlo pohled na historii v širších souvislostech. To je ideový záměr investice v řádu 15 milionů korun z evropských peněz, kterou na čtvrtečním zastupitelstvu schválil pardubický magistrát.



Pardubický Památník Zámeček za druhé světové války sloužil jako popraviště gestapa. Prostor kolem samotného bývalého popraviště by se podle záměru měl zvětšit asi čtyřnásobně. V jeho prostoru by byl zahrnut přilehlý park a další prostory v okolí a vyrůst by měla nová budova, která by nabídla expozici, věnovanou nejen samotným popravám z období heydrichiády, ale i pohled na celou situaci.



Projekt připravili Vojtěch Kyncl a Blanka Jedličková z Historického ústavu Akademie věd ČR. Inspirací pro některé formy byl například Památník holokaustu v Berlíně.

ČTYŘI PAMĚTI

Nová podoba památníku by místo rozdělila do čtyř bloků. Paměť doby, Paměť mrtvých, Paměť zmizelých a Paměť živých. Nová budova by měla pojmout expozici, která by měla nabídnout interaktivní formu výstavy.



„Vnitřní členění expozice by měla být vjemová, slovní a badatelská. Měla by návštěvníka provést slovem a obrazem, dovolit mu si historii osahat a v případě zájmu také těžit z toho, co se podařilo zachovat z archivů a seznámit se s tématem do hloubky," vysvětlil historik Vojtěch Kyncl. Byla by zde možnost zhlédnout krátký film, projít si dobovým obývacím pokojem rozděleným na dvě poloviny, kde by na jedné straně byly ukázky smýšlení viníků a na druhé obětí.



Návštěvníci se budou moci posadit a používat stůl agenta gestapa. V jeho zásuvkách studovat například vyšetřovací spisy, seznam agentů, protokoly popravených.



Expozice by v další části měla také ukázat nejrůznější předměty z muzejních depozitářů, včetně předmětů přímo spojených s popravami – oděvy popravených, vyplechované rakve či originály popravčích protokolů.

Na jednání zastupitelstva se proti záměru vyslovil pouze zastupitel Jan Linhart.

SJEDNOTIL ZASTUPITELE

Svým vyjádřením, kde projekt označil za plýtvání prostředky, však pouze celé zastupitelstvo sjednotil v podpoře záměru.



„Byť je to působivé, nepotřebujeme stavět další barák pro něco, co tu nebylo," uvedl Linhart.



Vzápětí za toto vyjádření schytal kritiku od zástupců stran napříč celým zastupitelstvem.



„Nejde o megalomanský projekt. Musíme vytvořit nový prostor, do stávající expozice se nevejde a také nesplní podmínky přístupnosti, bezpečnosti i zázemí. Duchovní správu území by měl na starost Památník Lidice, město jej vybuduje a bude udržovat," hájil záměr Vojtěch Kyncl.