Pamlsková vyhláška: Vyřeší ji čipy

Pardubický kraj - Petice proti zákazu „nezdravých" potravin nepomůže, řešením by ale mohly být čipy pro starší studenty.

Školní bufet. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Burda

Protesty středoškoláků proti pamlskové vyhlášce, kvůli které si už nekoupí kávu v automatu, oblíbené bagety či „nezdravé" koláče, možná budou alespoň částečně úspěšné.

Řešením jsou čipy k přístupu do automatů, které dostanou ti žáci, kteří už neplní povinnou školní docházku.



Chystají se je zavést na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli, které funguje jako osmileté a kde se tedy vyhláška týká jen nižších ročníků. Zákaz „nezdravých potravin" dětem plnícím povinnou školní docházku (tedy zhruba do 15 let věku) tím však bezděky dopadl i na starší studenty.



Na několik automatů tu proto firmy dodaly čipová zařízení, aby si v nich zboží mohli kupovat pouze studenti vyšších ročníků.



„Kvůli pamlskové vyhlášce musela být z automatů a bufetu odstraněna většina tučných, slaných a sladkých jídel. Kvůli přítomnosti mladších studentů byli ti starší ochuzeni o ranní kávu či bagetu ke svačině. To se studentům nelíbilo, protože zjistili, že bez kávy se gymnázium prostě nedá vystudovat," uvedla studentka litomyšlského gymnázia Magdaléna Hynková.



Nápad s čipy pro starší studenty se zamlouvá také studentům pardubického, taktéž víceletého, Gymnázia Dašická, kteří se s protesty ozvali jako první ve východních Čechách a chtěli vyhlášku původně napadnout obří petiční akcí.

Petiční akci však studentům Gymnázia Dašická právníci, s nimiž ji konzultovali, shodili. Nejspíš by totiž neměla šanci na úspěch. „Přemýšlíme teď o čipech, které by umožnily vydat zboží z automatů jen studentům vyšších ročníků," řekla zdejší studentka Petra Kmoníčková.



Za studenty tady stojí i ředitel gymnázia. „Ta vyhláška je celá špatně. Nikdo nechce žákům prodávat nezdravé potraviny, ale když si nově nemohou koupit ani koláč s tvarohem, který jsem já sám dával svým dětem, tak kde to jsme?" podivuje se ředitel školy Luděk Burian. Kantoři poukazují rovněž na skutečnost, že děti si „nezdravé" potraviny mohou koupit kdekoliv v okolí školy, takže se vyhláška míjí účinkem. Jejím jediným důsledkem je rapidní pokles obratu ve školních bufetech, kde o cereální pečivo a müsli sušenky stojí málokdo.



„Co je horší? Dítě, které sní bagetu, nebo když je hladové?" podotkla ředitelka chrudimského gymnázia Klára Jelínková. „I hygienici mi řekli, že se celá vyhláška zvrtla špatným směrem. Původní myšlenkou bylo omezení cukrů u výrobců, ale zdá se, že zafungovala lobby výrobců zdravé výživy. A my ty děti ve škole nepředěláme," dodala.



Petice, kterou na pardubickém „Dašáku" podepsaly tři stovky studentů vyšších ročníků, požadovala výjimku z vyhlášky právě pro víceletá gymnázia, kde se mísí jak děti školou povinné, tak i starší žáci.



Vedle nápadu s čipy některé školy zkouší jít mírnější cestou pouhého upozornění, že automaty na kávu jsou určeny pouze pro studenty vyšších ročníků.