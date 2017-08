Pardubáci se budou klouzat po nadjezdu Generála Svobody

Pardubice - Zchladit se přímo v Pardubicích a ještě si užít pořádnou dávku zábavy budou moci obyvatelé Pardubic v sobotu.

Na nadjezdu Generála Svobody, který spojuje Pardubice s Rosicemi, vznikne unikání vodní mega skluzavka. Organizátoři akce Slide Czech se rozhodli poprvé zavítat i do východních Čech.

„Vyslyšeli jsme volání fanoušků a i východní Čechy letos zažijí pravé letní vodní šílenství v centru města. Ve městě perníku se představíme úplně poprvé, a proto věříme, že slajdovat na obří nafukovací skluzavce dorazí co nejvíc lidí,“ uvedli organizátoři.

Vstup na akci je možný pro kohokoliv staršího šesti let, děti do patnácti let však musí mít písemný souhlas zákonného zástupce. Vstupné na akci na místě stojí tři sta korun, s registrací online pak vyjde o padesát korun levněji. Kromě skluzavky je připraven i doprovodný program, občerstvení a hudba. Akci svou účastí podpoří legendární brankář Dominik Hašek.