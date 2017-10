Pardubice berou podvodníci útokem

Pardubice – U druhého gólu Pardubic do sítě Vlašimi v 11. kole FNL měl situaci ulehčenou, Tomáš Ladra zakončoval do odkryté branky. Gólman Vlašimi Filip Nguyen chtěl míč posunout hlavou na spoluhráče, ale tento záměr mu nevyšel. „Zřejmě to podcenil. Šel jsem tam na blind, naštěstí to vyšlo,“ okomentoval gólovou situaci ofenzivní hráč Ladra.