Pardubice budou hostit šampionát v hokejbale, dají na něj 1,6 milionu

Pardubice - Mistrovství světa by mělo do města přilákat zahraniční návštěvníky.

Pardubice poskytnou na pořádání světového šampionátu v hokejbale 1,6 milionu korun. Uskuteční se za účasti až 30 zahraničních týmů od 1. do 10. června. Loni se hokejbalový svátek konal ve švýcarském městě Zug.



Akce, kterou doprovodí i kulturní program, podle radnice přiláká do města zahraniční návštěvníky. „Zvolenou částku považuji za adekvátní, neboť se bude jednat o velmi navštěvovanou akci, která z hlediska naplněnosti ubytovacích kapacit Pardubicím určitě prospěje," řekl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

AŽ TISÍCOVKA LIDÍ

Město uhradí pronájem malé a velké haly a šaten v aréně. Radnice očekává, že do Pardubic přijede až tisícovka lidí, týmy z Řecka, Kanady, Francie, Portugalska nebo Finska.



„Přesně tento typ akce se pro Pardubice hodí, protože nejspíš nikdy nebudou běžnou výletní destinací. Do budoucna by bylo dobré, kdyby měly sportovních akcí víc," uvedl opoziční zastupitel Jan Mazuch (ODS), který v Pardubicích pořádá mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Letos se uskuteční 28. ročník.



Radnice kvůli hokejbalovému šampionátu například uspořádá asi o dva týdny dříve festival Zrcadlo umění, který představí amatérské kulturní aktivity ve městě.



„Chceme využít této možnosti propojit mistrovství světa s kulturním životem v našem městě a přilákat návštěvníky do centra Pardubic," sdělil primátor Martin Charvát (ANO).

VYJDE NA 15 MILIONŮ

Mistrovství světa vyjde na 15 milionů korun, kromě Pardubic se na něm finančně podílejí další instituce: Českomoravský svaz hokejbalu zaplatí 9,4 milionu korun, jeden milion korun dá Pardubický kraj a tři miliony korun jsou z dotací ministerstva školství. Hokejbalový svaz již podobné akce pořádal, v roce 1998 v Litoměřicích a v roce 2009 v Plzni.