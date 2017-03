Pardubice budou mít další bazén. Ministerstvo na něj přidá

Pardubice - V pardubickém Aquacentru může přibýt další bazén. Ministerstvo na něj přispěje dvaceti miliony.

Takto by měl nový pětadvacetimetrový bazén v Pardubicích vypadat. Foto: Město Pardubice

V Pardubicích už zřejmě nic nestojí v cestě stavbě dalšího krytého bazénu, tentokrát o délce 25 metrů. Ten by se měl stát součástí Aquacentra Pardubice. Na jeho vybudování městu přispěje dotací i ministerstvo.



„Uspěli jsme se žádostí o investiční dotaci na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ze státního rozpočtu půjde na tuto akci 20 milionů korun. V konkurenci z celé republiky to považuji za velký úspěch," uvedl Jakub Rychtecký, náměstek primátora odpovědný za školství a kulturu.



Město Pardubice už má na stavbu bazénu v rozpočtu připraveno dalších téměř 32 milionů korun z vlastních zdrojů.



Podmínkou dotace z ministerstva je, aby byla vyčerpána do března roku 2018. Lhůta pro podání nabídek na dodavatele stavby je do konce tohoto měsíce.



Stávající padesátimetrový bazén už Pardubicím nestačí. Nedokáže uspokojit poptávku všech škol, sportovních klubů a veřejnosti.



„Kdo chodí plavat, tak ví, že v padesátimetrovém bazénu je neustále plno. Podle sportovního generelu Pardubice navíc potřebují více zastřešených vodních ploch. Spojením pětadvacetimetrového bazénu s padesátkou v Pardubicích vznikne špičkové republikové středisko pro kondiční a sportovní plavaní. Nový bazén navíc ani nemá přinést vyšší náklady na provoz než jsou ty stávající," dodal Jakub Rychtecký.