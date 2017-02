Pardubice jsou Město pro byznys

Pardubický kraj - Nejlépe se podniká v Pardubicích, Lanškrouně a Svitavách.

Chcete podnikat v Pardubickém kraji? Nejlépe by se vám mělo dařit v Pardubicích, Lanškrouně a ve Svitavách. Vyplývá to ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys, ve kterém byl letos již podeváté hodnocen podnikatelský potenciál měst v České republice.



Analytici dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. „Vítězné Pardubice si vedou skvěle. Dokazuje to nejvyšší podíl podnikatelů, nejvyšší likvidita, nejvyšší výdaje na veřejnou dopravu a nejlepší možné hodnocení ukazatele iRatingu, který kalkuluje s hospodařením a zadlužeností města," uvedl Jakub Splavec za projekt Město pro byznys. V Pardubicích podle jeho slov věnují pozornost také komunikaci s podnikateli. „Podtrhuje to rozsah úředních hodin a také test elektronické komunikace, kde byla rychlost, vstřícnost a kvalita odpovědi pardubického živnostenského úřadu vůbec nejlepší v kraji," dodal Splavec.



Primátor Pardubic Martin Charvát, který včera převzal první cenu, věří, že další růst přinese projekt Chytré město, jehož finální strategii chce radnice letos připravit. „Co nás trápí, to jsou dopravní stavby. Do dvou, do tří let chceme představit komplexní posílení dopravy ve městě," dodal Charvát.

PŘIPRAVUJÍ NOVOU PŮDU PRO PRŮMYSL

Druhé místo ve výzkumu obsadil Lanškroun. Ten se do popředí dostal zejména díky velkému počtu firem a nízké nezaměstnanosti. „Čeká nás změna územního plánu. Jako město máme vyčerpanou průmyslovou zónu i místo pro bydlení. To jsou nyní naše nejzásadnější limity," přiblížil starosta Lanškrouna Radim Vetchý.



Třetí Svitavy se mohou pyšnit největším počtem studentů v odborném vzdělávání a rozvoj podnikání podporují také nízkými poplatky. „Nyní dokončujeme územní plán a připravujeme stavbu nové průmyslové zóny o 30 hektarech," řekl starosta Svitav David Šimek.

Agentura CzechInvest vyhlásila jako součást 9. ročníku výzkumu Město pro byznys novou kategorii nazvanou Investičně atraktivní region. Jejím cílem je ukázat na města, která efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou. Vítězem se ve východočeském regionu staly Svitavy.