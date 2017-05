Pardubice Londýn už v září

Pardubice - Nízkonákladová letecká společnost Ryanair zahájí své lety z Pardubic do Londýna téměř o dva měsíce dřív, než bylo původně v plánu. Důvodem je prý rekordní zájem o letenky na této nové lince.

Letoun společnosti RyanairFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„S potěšením oznamujeme rekordní počet rezervací na naší nové lince Pardubice Londýn Stansted. Doufáme, že ročně přepravíme 50 tisíc cestujících," řekl obchodní a marketingový ředitel Ryanairu pro střední a Východní Evropu Denis Barabas.

CENY OD 799 KORUN

Původně se mělo do Británie začít létat až na konci října, nyní je ale v plánu, že první boeing v barvách Ryanairu odletí z Pardubic už 5. září. Irský dopravce láká cestující na nízké ceny, letenky do Londýna by měly začínat na 799 korunách.

Vedení letiště předložilo Ryanairu návrhy na další destinace. Další linky by mohly začít fungovat od roku 2018.

Pro letiště už nízkonákladové lety tak ekonomicky výhodné nebývají, jelikož tito dopravci drží ceny letenek nízko díky tomu, že jim regionální letiště odpouštějí poplatky, případně dotují i „rozlétání" linky.

„Lety společnosti Ryanair přímo dotovat nebudeme. Budeme se ovšem finančně podílet na marketingu. Nákupem prostoru pro reklamu budeme propagovat náš region," uvedla ředitelka letiště Hana Šmejkalová.

SMLOUVA NA PĚT LET

Kolik bude provoz nové linky ročně stát, však prozradit nechtěla. „Konkrétní částky jsou součástí obchodní spolupráce. Smlouva s Ryanairem je uzavřena na pět let, marketingová podpora bude trvat tři roky," podotkla Šmejkalová.

Ryanair počítá s tím, že obsazenost letů na nové lince bude kolem 85 procent. „Očekáváme, že obsazenost bude postupně narůstat. Nová linka je první z řady plánovaných tras z Pardubic," prozradil Barabas.

Irská aerolinka Ryanair se v roce 2016 stala největším evropským leteckým dopravcem podle počtu přepravených cestujících. Za minulý rok na palubě svých letadel přepravila asi 130 milionů lidí, čímž „přeskočila" i německou Lufthansu. Ryanair létá se stroji typu Boeing 737-800, na jejichž palubách je 189 míst, všechny v ekonomické třídě.

Případné další linky z Pardubic by mohly začít fungovat od letního letového řádu v roce 2018. Ten by měla aerolinka představit na začátku září.

„Už jsme společnosti předložili návrhy na další možné destinace. Vždy bývá těžké získat prvního dopravce. Nyní už jednáme s dalšími dvěma společnostmi," uvedla Šmejkalová.

Finišuje hrubá stavba terminálu, střecha má být do 10. června. V prvních měsících budou muset cestující do Londýna využívat ještě starou odletovou halu. Nový terminál bude hotový až na konci letošního roku. Jeho stavbu prý ale dlouhá zima nijak nepoznamenala.

„Nyní už finišuje hrubá stavba," vysvětlila náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková. Do 10. června by měl mít terminál střechu a začne se pracovat na vnitřních úpravách.