Pardubice mají nové byty pro mladé

Pardubice – Město připravilo dalších pětadvacet startovacích bytů, nabídne je na začátku příštího roku. Projekt startovacích bytů má lidem mladším třiceti let usnadnit osamostatnění se.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Mladí lidé se chtějí osamostatnit a stabilizovat své vztahy, ale ceny bytů na trhu rostou dvakrát rychleji než mzdy,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.



Město si dává za cíl projektem mladé jednotlivce i páry přesvědčit, aby v Pardubicích zůstali nebo se do nich přestěhovali. To se daří, průzkum studentů Univerzity Pardubice ukázal, že dvě třetiny mladých lidí, kteří bydlí v bytech s nižším nájmem, chtějí zůstat ve městě i poté, kdy budou muset byt opustit.



Zvýhodněné bydlení mohou využívat čtyři roky, poté si musí najít bydlení vlastní. „Startovací bydlení jim umožňuje odejít od rodičů a našetřit alespoň část finanční prostředků na pořízení vlastního bydlení. Dobrou zprávou je, že podle hodnotícího výzkumu se téměř všem nájemcům startovacích bytů daří spořit slušné částky,“ řekl náměstek Rychtecký.



První tři roky platí nájemníci 50 korun, čtvrtý rok pak 80 korun za metr čtvereční. „Na pardubické poměry je to příznivá cena, soukromí vlastníci v Pardubicích chtějí za nájem až 150 korun za metr,“ okomentoval nájem Rychtecký.



Majitelé bytů také požadují složení kauce, ta se může vyšplhat na cenu několika nájmů, to je pro mladé lidi, kteří nejsou finančně zajištění, často problém. „Za dva roky neevidujeme ani jeden dluh na nájemném. Všichni platí řádně, tak jak mají,“ pochvaluje si Rychtecký.

Lidé, kteří mají o výhodné byty zájem, musí splnit několik podmínek. Musí být mladší 30 let a mít minimální hrubý příjem alespoň 16 tisíc korun a přepsat si trvalé bydliště do Pardubic.



„Museli jsme oběhat úřady, kde jsme získali razítko, které potvrzovalo, že nic nedlužíme,“ uvedla další podmínku Michaela Šturmová, která spolu se svým přítelem jeden z bytů získala.



Město Pardubice spustilo koncepci Startovací bydlení pro mladé v roce 2015, od té doby vyčlenilo pro tento projekt padesátku malometrážních bytů. „Byt byl nový a nevybavený, byla tam pouze kuchyňská linka a sporák, ale to mi vyhovovalo, měla jsem vlastní nábytek,“ popsala Marta Hanzlová, která problém vidí jen v tom, že si nemohla byt předem prohlédnout.



Zájem o byty byl v minulých letech velký. V roce 2016 se o pětadvacítku bytů ucházelo 184 zájemců, o rok později se přihlásilo 204 lidí. „Zvažujeme, zda nestanovit i horní hranici příjmu pro vstup do startovacího bydlení, abychom projekt ještě přesněji zacílili,“ uzavřel Rychtecký. Toho, kdo byt získá, určí los. (las)