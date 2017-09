Pardubice nevědí, co chtějí, říkají ke spalovně starostové

Pardubice – O tom, co bude se spalovnou nebezpečného odpadu v Rybitví, se jedná už několik let. Odkup je však stále v nedohlednu.

Pardubice spalovnu jen tak neodkoupí.

Když ho zastupitelstvo Pardubic schválilo, už to vypadalo, že je problém vyřešený, některé okolní obce navíc přislíbily, že na něj přispějí. Cena, za kterou je společnost AVE CZ ochotna spalovnu prodat, je 35 milionů korun. Platilo by se poměrným systémem podle počtu obyvatel, na jednoho by vyšlo čtyři sta korun. Pardubičtí zastupitelé ale na nákup spalovny neschválili peníze a obce se do placení nehrnou.



Podle starostky Přelouče Ireny Burešové je situace na mrtvém bodě. „Na zasedání přeloučského zastupitelstva byl podaný návrh na zamítnutí žádosti, ten se neprohlasoval, většina zastupitelů se zdržela,“ uvedla Burešová s tím, že zatím nemají v plánu znovu zařadit spalovnu do programu zastupitelstva. „Pardubice nevědí, co chtějí, sice si schválily, že spalovnu koupí, ale peníze na odkup si neschválily. Až si změnu rozpočtu odhlasují, budeme dál rozhodovat, jak se k tomu postavíme,“ řekla starostka.



Podobně to vidí i v Lázních Bohdaneč, kde zastupitelstvo příspěvek na odkup spalovny také neschválilo. „Pardubice nevědí, co se spalovnou bude, ale po nás chtějí, abychom platili,“ konstatoval starosta Lázní Bohdaneč Miloš Karafiát.

Právě Lázně Bohdaneč mají spalovnu přibližně půl kilometru od obce. „Čekal jsem, že postoj Lázní Bohdaneč jako lázeňského města bude odvážnější. Budou jediným městem, které má za lázeňskou zahradou spalovnu a skoro polovina odpadu, který se bude navážet, pojede přes jejich město,“ řekl pardubický zastupitel František Brendl, který odkup spalovny prosazuje.



Rozhodnutí bohdanečského zastupitelstva není definitivní, zastupitelé návrh projednají znovu, pokud v Pardubicích schválí rozpočet. „Město Pardubice mi ani nedokázalo odpovědět, co s pozemky udělá, je vidět, že se tomu nevěnuje. My nemůžeme poslat milion jen tak někam,“ ohradil se starosta Karafiát. „Alibismus zastupitelů všech obcí by měl skončit. Měli bychom najít dostatek odvahy na koupi, následně se nám podaří od okolních obcí získat příspěvek, který to pro městskou kasu změkčí,“ řekl Brendl. Nakonec ale dodal, že opatrnost starostů chápe. „Na druhou stranu u nás jsou zastupitelé, kteří argumentují, že až to schválí ostatní obce, my se přidáme. Podle mě by ale Pardubice měly být lídrem, protože dotčených obyvatel na našem území je nejvíc,“ sdělil Brendl.



PŘISPĚLA I VEŘEJNOST

V Rybitví zastupitelstvo rozhodlo, že na odkup přispějí, jde přibližně o půl milionu korun, peníze však ještě nemají. „Začneme je dávat dohromady až potom, co si Pardubice schválí rozpočet,“ uvedl starosta Rybitví Radim Voltr s tím, že osloví i občany.



V Srnojedech se lidé už zapojili, obec má na příspěvek vyčleněné peníze, nemá je ale kam poslat. „Někteří občané, kterým to není lhostejné, poslali na obecní účet peníze na odkup spalovny. Problém vyvstal v tom, že Pardubice nevytvořily účet, kam bychom je mohli poslat,“ informoval místostarosta Srnojed Vladimír Dvořák.

Zda ale Pardubice takový účet zřídí, není vůbec jasné. „Všichni jsme slibovali, že se pokusíme problém vyřešit a teď nám ten problém leží před nosem. Nevím, co se děje v hlavách pardubických zastupitelů,“ konstatoval Brendl.



Část z nich však spalovnu odkoupit nechce, proto ani nezvedají ruku pro změnu rozpočtu. „Nemůžeme za peníze veřejnosti zaplatit nepovedený podnikatelský záměr soukromé firmy. V České republice platí právní řád, jenž dokáže zabránit výstavbě spalovny, která neodpovídá hygienickým a ekologickým předpokladům,“ vysvětlil zastupitel Petr Klimpl. Lada Součková