Pardubice o Štědrém večeru opět ožijí, lidé vyjdou do ulic

Pardubice - Na Štědrý den je možné navštívit Zelenou bránu, pardubické muzeum či zámeckou věž. Pernštýnské náměstí rozezní koledy.

Štědrovečerní zpívání ve Východočeském divadle Pardubice.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Stejně jako loni, i letos si mohou obyvatelé Pardubic zpříjemnit vánoční čas procházkou městem. O Štědrém dnu se otevřou dveře hned několika památek. Navštívit můžete Zelenou bránu, pardubické muzeum či zámeckou věž. Pernštýnské náměstí rozezní koledy. Na schodech radnice vystoupí Pardubický dětský sbor, v jehož podání zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

PO DÁRCÍCH DO CENTRA

„Je neuvěřitelné, jak Pardubice večer na Štědrý den pravidelně ožívají. Mám pocit, že do centra přijde víc lidí, než jak je tomu v kterýkoliv všední den a to mě moc těší. Nechť si obyvatelé i návštěvníci Pardubic nezaměnitelnou vánoční atmosféru maximálně užijí, stráví pohodové Vánoce podle svých představ a vstoupí do roku 2017 pravou nohou," přeje všem primátor města Martin Charvát.



Kdo chce, může si třeba přijít na Pernštýnské náměstí zazpívat tradiční vánoční koledy. „Spousta lidí je již zvyklá po vánoční večeři a rozbalování dárků vyrazit na procházku do historického centra a projít se po památkách. I letos jsme se rozhodli pokračovat v tradici zpívání na schodech pardubické radnice," zve na Štědrovečerní procházku náměstek primátora zodpovědný za kulturu Jakub Rychtecký.

PŮLNOC V DIVADLE

V závěru své procházky můžete zavítat do Východočeského divadla, kde se přesně o půlnoci uskuteční Štědrovečerní zpívání v divadle. Nebudou chybět ani tradiční bohoslužby, například v kostele sv. Bartoloměje či v kostele Zvěstování Panny Marie.

Pardubická Štědrovečerní procházka se poprvé uskutečnila v roce 1998. Pro mnohé od té doby znamená nedílnou součást Štědrého dne.

Kam o Štědrém dnuGalerie města Pardubic – otevřeno od 10 do 15 a od 21 do 24 hodin

Zelená brána – otevřeno od 21:30 do 24 hodin

Zámek – Štědrovečerní muzejní noc, otevřeno od 21:30 do 24 hodin

Pernštýnské náměstí – od 23 hodin se koná Štědrovečerní zpívání

Východočeské divadlo – otevřeno od 24 hodin, Štědronoční zpívání

Bohoslužby – kostel sv. Bartoloměje od 16 hodin, od 22 a 24 hodin;

kostel Zvěstování Panny Marie otevřen ve 24 hodin; kostel sv. Václava (Salesiáni Dona Boska) – od 16 hodin se zde koná bohoslužba pro rodiny s dětmi a od 22 hodin pak sváteční bohoslužba