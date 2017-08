Pardubice odsunuly demolici bytového domu u nádraží

Pardubice – Bytový dům na pardubickém náměstí Jana Pernera, který byl odsouzen k demolici, stále stojí a stát bude dál. Rada města zrušila výběrové řízení na firmu, která by provedla plánovanou demolici.

Bytový dům u nádraží. Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Zrušili jsme již ukončené výběrové řízení, ale ještě jsme nevyhlásili vítěze,“ upřesnil náměstek primátora Jan Řehounek.



V domě stále bydlí dvě rodiny. „Postoj nájemníků dostal celou situaci do takového tlaku, že je dnes zbytečné vybírat firmu na demolici, když víme, že minimálně rok a půl budeme jednat o tom, jestli tam nájemníci dál budou nebo nebudou,“ informoval primátor města Martin Charvát.



Jestli však k demolici později dojde či ne, v současné době nikdo neví. „Dnes jsme zrušili výběrové řízení, další kroky budou učiněny ve vazbě na pokračující studii terminálu B a terminálu jih, ale nedokážu říct, jestli od demolice ustupujeme nebo ji odsouváme,“ konstatoval náměstek Řehounek. Na demolici navíc stále není schválený rozpočet, měla vyjít na 7,5 milionu korun.



DŮM JE PO OPRAVĚ

K demolici domu mělo dojít i přes to, že město nedávno investovalo do jeho opravy deset milionů korun. Po rekonstrukci přednádraží se musela také udělat protihluková opatření za 1,75 milionu korun. Ta byla podmínkou pro získání dotace. „Proč má dojít k výměně oken, když už vyměněna byla a jsou bezhlučná? Obávám se, že se práce budou provádět kvůli tomu, aby nám život v bytech tak znepříjemnily, že se budeme sami chtít odstěhovat,“ domnívá se jeden z nájemníků Josef Čáp. Město si stojí za tím, že protihluková opatření se dělají, aby došlo k rekolaudaci domu a tak i získání dotace.



Demolici bytového domu zastupitelstvo Pardubic schválilo, aby vzniklo místo pro terminál B. Ten by měl sloužit regionální veřejné dopravě, dálkovým autobusům, náhradní autobusové dopravě pro České dráhy a také jako odstavná stání pro všechny typy dopravy.



„Chtěli bychom, aby se zkoncentrovala veškerá autobusová doprava, která by logicky navazovala na železniční dopravu. Z našeho pohledu je to ten správný směr, než budovat rozsáhlá parkoviště a tahat do okolí přednádraží neustále další automobily. Je lepší posilovat koncepci veřejné dopravy,“ informoval Martin Charvát a dodal, že cyklodopravu město podpořilo již tím, že u přednádraží vybudovalo cyklověž a také 450 stojanů.