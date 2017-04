Pardubice prodají Ideon za téměř 20 milionů korun

Pardubice – Hlasování o bodu číslo 7, prodej nemovitosti – Ideon. Zelená obrazovka. Nápis Schváleno. Přesně v tomto okamžiku se vedení Pardubic na posledním zasedání zastupitelstva asi pořádně ulevilo. Ideon se totiž snažilo prodat už dlouhodobě.

Ideon Pardubice.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Radnice výstavní centrum Ideon prodá jeho současnému nájemci, společnosti PVV. Ta za něj zaplatí téměř 20 milionů korun.

„Město bude mít až do roku 2027 na Ideon předkupní právo a nabyvatel se naopak smluvně zavazuje, že do roku 2047 bude objekt využíván jako výstavní a společenské centrum. Tato podmínka bude věcným břemenem zapsaným v katastru nemovitostí," řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

S podpisem kupní smlouvy se městu vrátí do správy 12372 metrů čtverečných pozemků v těsném sousedství budovy, které byly dosud zatížené nájemní smlouvou. „Jsou to pozemky v centru. Jejich hodnota je v současné době téměř 10 milionů korun. Město je ale chce použít pro další rozvoj Aquacentra, který už je v současné době kvůli nedostatku místa prakticky nemožný," dodala Dvořáčková.

Prodej Ideonu podpořili i členové opozice. „Stanoviska neměníme a budeme hlasovat pro prodej. Je to nejlepší ze špatných řešení," prohlásil ještě před zasedáním zastupitelstva Petr Klimpl (ODS).

Město se tak vyváže z dlouhodobě kritizované nájemní smlouvy, kterou má na Ideon společnost PVV do července roku 2093.

Prosadit prodej Ideonu ale vedení radnice trvalo pořádně dlouho. Celkem se problematika výstavního centra v tomto volebním období probírala na šesti zasedáních zastupitelstva.

Nejdříve se pro návrh nedařilo nalézt dostatečnou podporu. Prodej dokonce smetli ze stolu i politici radniční koalice. „Jsem pro to, nechat Ideon v pronájmu a v tomto názoru jsem konzistentní. Částka přes 19 milionů korun je příliš nízká," řekl tehdy Miroslav Rubeš (ANO).

CHYBY VE ZPRÁVĚ

Poté návrh neprošel kvůli tomu, že opozice kritizovala chyby v předkládané zprávě, až ji náměstkyně Dvořáčková sama stáhla. Prodej nebyl schválen ani na únorovém zasedání zastupitelstva – a to i přesto, že část opozice předem avizovala, že tento návrh podpoří. Někteří zastupitelé, kteří se chystali hlasovat pro prodej, si totiž cestu do sálu včas nenašli. O záchranu prodeje se v závěru zasedání pokusila Marie Hubálková (Koalice pro Pardubice).

„Chtěla jsem hlasovat pro prodej Ideonu, ale zrovna mi pan Čáp (jeden z posledních obyvatel bytového domu u nádraží, který má být zbourán kvůli rekonstrukci přednádraží, pozn. red.) na chodbě vyprávěl o své těžké životní situaci. Mohli bychom se k tomuto bodu vrátit příště?" ptala se.

Hlasování se tak na posledním zasedání opakovalo. Podle Dvořáčkové to mělo být naposledy. „Když máte přislíbených 22 hlasů, ale jeden člověk se zapomene na řízku, druhý poslouchá těžký životní příběh a třetí mluví do televize, nejde to," řekla náměstkyně.

Prostě ho prodámeJak to vidí autorka článku

Tak dlouho se chodí s návrhem na zastupitelstvo, až se Ideon prodá. Vedení města bylo už dlouho rozhodnuté, že chce výstavní centrum prodat. Náměstkyně primátora Helena Dvořáčková jako předkladatelka návrhu však neměla lehkou pozici. Musela se vypořádat s odbojem opozice, nečekané „podvratné živly" působily i ve vládní koalici. Zajímavosti jejího návrhu navíc konkurovaly řízky a chlebíčky, televize nebo těžké životní příběhy, jednou ji potopily i chyby v její vlastní důvodové zprávě. Za špatnou kvalitu předkládaných zpráv jí dokonce hrozilo odvolání. Nevzdala se a do „šestice všeho dobrého" prodej Ideonu skutečně prošel. Ono to ostatně i v dalších záležitostech vypadá, že když se ANO pro něco rozhodne, prostě to prosadí.