Pardubice rozdělí své školky do třech spádových obvodů

Pardubice - Problém by mohl být s umístěním dětí do speciálních školek.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Zatímco dříve měli rodiče mnohdy problém sehnat v některé z pardubických školek místo pro své dítě, nyní už by nic takového hrozit nemělo. Nejen že se řadě školek navýšila kapacita, ale také byla zavedena nová pravidla.



Radnice navíc kvůli novele školského zákona rozdělí školky do spádových obvodů, čímž by měla zařídit, že všechny děti, které na to mají nárok, se do školky dostanou. O tom, která školka se stane pro dítě spádovou, pak rozhodne místo jeho trvalého bydliště.



„Školské obvody pro mateřinky jsme se snažili modelovat tak, aby maximálně vyhovovaly potřebám rodičů, jejichž děti budou nastupovat do mateřinek ve školním roce 2017/2018. Při vytváření obvodů jsme vycházeli z území obvodů pro školy základní,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.



První a druhý školský obvod tak bude sloučen do jednoho „školkového“. „Důvodem je, abychom s ohledem na rozmístění



našich 31 mateřinek byli schopni pokrýt potřebu všech pětiletých i mladších dětí. S tím, jak nám odcházejí silné ročníky do základních škol, budeme moci zvládnout nástup všech dětí narozených do prosince roku 2014,“ dodal Rychtecký.

Nové uspořádání ale může přinést problémy rodičům, kteří budou chtít své děti umístit do školek, jež jsou například něčím výjimečné, ale nenachází se v dané spádové oblasti. Budou sice mít možnost vybrat si pro svého potomka jinou než spádovou školku, ale ta už by mohla být obsazená.

OMEZENÍ VOLBY

„Není to chyba magistrátu, je to zákon, který se musí splnit. Dochází tím ale k omezení volby rodičů," uvedla ředitelka pardubické Mateřské školy Klubíčko Iva Škaloudová.

Tento problém se může týkat především rodičů, kteří budou chtít, aby jejich děti navštěvovaly Montessori třídy, walfdorskou mateřskou školu nebo vzdělávací programy Začít spolu. „Takováto zařízení nejsou v každém obvodu. Zápisy ale budou až na začátku května, pak uvidíme, jak to bude vypadat a jestli se objeví nějaké problémy. Do té doby musíme čekat," dodala Škaloudová.