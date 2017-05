Pardubice v létě znovu ožijí. Chystá se sportovní park

Pardubice – Není to zkrátka ono. A cítí to i samotní pardubičtí hráči. Na druhou stranu, přestože v domácích semifinále působili poněkud těžkopádně, dřeli až vydřeli jednu výhru. Pivot KAMIL ŠVRDLÍK ale ví, že jenom bojovat s Děčínem nestačí. Je nutné přidat basketbalovou stránku, a to se zatím jeho týmu tolik nedaří.