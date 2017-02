Pardubice versus Hradec. Hokej opět pod dohledem

Pardubice – Derby Pardubic s Hradcem s pořadovým číslem 20 je tu. V pátek od 18 hodin na sebe v Pardubicích narazí dva soupeři, které dělí 20 kilometrů vzdálenosti a 31 bodů v extraligové tabulce. Hokej provází opět bezpečnostní opatření.

Opravdu zasáhnout museli policisté až po derby. Dva fanoušci se do sebe pustili na nádraží.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Hala bude otevřena již 90 minut před začátkem utkání, tedy v 16.30 hodin. U vchodu totiž budou kontroly. Fanouškům se proto doporučuje včasnější příchod.



„Návštěvníci, u kterých budou nalezeny nepovolené předměty – zejména pyrotechnika a zbraně – nebudou v žádném případě do arény vpuštěni, stejně jako osoby pod zjevným vlivem alkoholu či jiných omamných látek," uvádí za pořadatele mluvčí Dynama Pardubice Jan Hrabal.



Prostory Tipsport areny a jejího okolí jsou monitorovány kamerovým systémem, který na utkání posílí i kamery Policie České republiky. Narušitelé veřejného pořádku pak mohou počítat s přímou odpovědností za případné škody či jiná protiprávní jednání.



„Pořadatelé, jejichž počet bude adekvátně úměrný rizikovosti utkání, budou ve spolupráci s policisty nekompromisní v dohledu nad dodržováním návštěvního řádu arény. Pro tento zápas bude opětovně platit zákaz vnášení nápojů do hlediště. Pro sektor k stání pro hostující fanoušky, jenž bude během celého utkání osvětlen, bude zřízen samostatný stánek s občerstvením, který bude nabízet i desetistupňové pivo do konce první přestávky," upozorňuje Jan Hrabal.



Hokejový klub Dynamo Pardubice upozorňuje, že na jižní tribunu, tedy sektory 101 a 115, která je určena pro domácí fanoušky, nebudou z bezpečnostních důvodů vpuštěni příznivci hostujícího týmu. Platí také upozornění, že všechny sektory pardubické Tipsport areny, kromě 101, 115, 201 a 216 neboli kotlů, jsou určeny pouze k sezení.



Doprovod fanoušků hostí už z Hradce Králové zajistí i pořádková jednotka policie. V obležení policistů bude samozřejmě i hokejový stánek a oba tábory opět z preventivních důvodů od sebe oddělí plot.



Pro Městský obvod Pardubice 1, kde leží jak nádraží, tak Tipsport arena, platí vyhláška o veřejném pořádku, která mimo jiné zakazuje užívání zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů a odpalování ohňostrojů.