Pardubice získají miliardový úvěr. Zaplatí velké projekty

Pardubice – Miliardový úvěr od Komerční banky má schválený pardubická radnice. „Peníze využijeme na doplacení projektů podpořených evropskými dotacemi ze zásobníku ITI, refinancování úvěru na opravu 50metrového bazénu a velké sportovní projekty," uvedl primátor Martin Charvát (ANO).

Vizualizace areálu Dukla.Foto: archiv

Úvěr bude moci radnice čerpat od 1. července letošního roku do konce roku 2020. „Splácet ho budeme do roku 2040. Úrok je velmi výhodný, činí přibližně půl procenta. Jestliže vyčerpáme celou miliardu, bude výše čtvrtletní splátky 12,5 milionu korun," poznamenal Karel Haas (ODS). Zároveň prosadil, aby o tom, na co peníze půjdou, rozhodovali zastupitelé. „Měla by tam být jistota, že to nebude využito na nějakou hloupost," řekl.



Na které konkrétní projekty bude radnice peníze čerpat, zatím není sjednáno. Zhruba třetina by mohla jít na refinancování úvěru na přestavbu aquacentra. „Dojde tak ke zlevnění splácení opravy 50metrového bazénu. Úvěr se totiž tehdy uzavíral za podstatně nevýhodnějších podmínek," uvedl Haas.



Z úvěru by mohly peníze putovat také na opravu fotbalového Letního stadionu, který už je v dezolátním stavu velmi dlouho. Jeho oprava by měla vyjít přibližně na 300 milionů korun. Celkově by stavba měla stát 500 milionů korun, protože dalších 200 milionů korun spolkne úprava okolí. Oprava by měla začít na podzim příštího roku.



Další velkou stavbou, kterou by mohly peníze z úvěru podpořit, je plánovaný sportovní areál na Dukle. Jeho cena by se podle návrhu francouzských architektů měla vyšplhat až na miliardu korun. Nakonec by zde měla stát atletická hala s 200metrovým oválem, multifunkční hala s kapacitou více než 2500 diváků i gymnastická tělocvična. Areál má vznikat postupně.



Zatímco Pardubice si berou miliardový úvěr, Chrudimi se daří snižovat svoji zadluženost. Na příští schůzi zastupitelstva se radnice chystá předložit přebytkový výsledek svého hospodaření za loňský rok.



Důsledkem kladného hospodaření ve výši 46 milionů korun je mimo jiné právě i pokles aktuálního městského dluhu. „V průběhu roku jsme oproti původnímu předpokladu uvolnili na snížení dluhu dalších pět milionů korun. V souhrnu se tak dluh města podařilo výrazně snížit a dnes se celkově pohybuje kolem 81 milionů korun," uvedl po posledním zasedání městské rady chrudimský starosta Petr Řezníček.



Co se týče poměru dluhové služby a běžný příjmů, si z větších měst v Pardubickém kraji podle loňských údajů Czech Credit Bureau nejlépe vedla Přelouč následovaná Poličkou. O třetí a čtvrté místo se dělily Pardubice s Vysokým Mýtem. Na chvostu se umístilo Hlinsko a Svitavy.