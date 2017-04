Pardubicim hrozí dopravní kolaps. Před nádražím se propadla silnice

Pardubice - Silnice musí pryč, aby se zjistilo, jak velká dutina se pod ní vlastně nachází.

Skrytý problém. Propad silnice odhalil dutinu pod zastávkou hromadné dopravy před pardubickým nádražím.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Netušený a nebezpečný problém čekal pod povrchem jedné z nejrušnějších ulic v Pardubicích. Na Palackého ulici se v úterý odpoledne propadla část zastávky MHD. Ukázalo se, že pod silnicí je prázdno.

Na problém se přišlo náhodou. Na zastávce MHD U Lihovaru, která je v současné době uzavřena kvůli přestavbě celého prostoru přednádraží, se na výjezdu propadla část těsně vedle chodníku. Ukázalo se, že pod povrchem zastávky se nachází velká kaverna neboli dutina. Při jejím ohledávání se přišlo na poměrně závažný problém.

DO JÍZDNÍHO PRUHU?

Dutina je nejen pod zastávkou, ale zasahuje možná až do jízdního pruhu, kterým denně projedou tisíce automobilů včetně těžké dopravy. Zástupci firmy Strabag, která opravuje prostor přednádraží, upozornili na situaci policii i magistrát. Vozovka je majetkem Ředitelství silnic a dálnic, zároveň je její povrch staveništěm a celou závadu zřejmě způsobila kanalizace. Už tak omezená kapacita silnice se ještě zmenšila a to v čase dopravní špičky.



„Nechali jsme zastavit dopravu v ulici Kpt. Bartoše směrem z Polabin k nádraží a křižovatku u nádraží řídili ručně," uvedl Pavel Barva, šéf policejního dopravního inspektorátu.

Odhady na místě hovořily o dutině o třech až čtyřech metrech v průměru. „Pokud by tomu tak bylo, zasahovala by až do poloviny jízdního pruhu ve směru z města. S ohledem na bezpečnost provozu by to znamenalo tento pruh uzavřít a ponechat v prostoru před nádražím průjezd pouze jedním pruhem," dodal Barva.



„Společné rozhodnutí bylo večer takové, že se na místo přistaví bagr a celý povrch vozovky se shora odstraní, aby vůbec bylo možné zjistit rozsah celého problému. Máme na silnici namalovanou čáru, po kterou je teoreticky možné zachovat průjezd trolejbusů. Pokud by však prohlubeň zasahovala až k ní, je dost dobře možné, že se minimálně jeden jízdní pruh bude muset uzavřít," uvedl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Na místo kolem osmnácté hodiny zamířili dělníci s úkolem odkrýt povrch a zjistit rozsah celé kaverny.



„Poslední informace je taková, že v daném místě budou zatím oba jízdní pruhy zachovány, byť budou zúženy. Omezení provozu v místě tak zatím nebude nutné, záleží ovšem na tom, co ukáže průzkum postiženého místa," informoval večer mluvčí pardubické policie Jiří Tesař.