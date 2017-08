Pardubická aréna má jeden z nejdražších ledů v republice

Pardubice – Od neděle je ve velké hale pardubické Tipsport areny opět led. Pronajmout si ho může kdokoli, při placení v kanceláři Rozvojového fondu Pardubice (RFP) se však kdekomu přitíží. Led v Pardubicích je totiž daleko dražší než na ostatních stadionech nejen v okolí.

Tipsport Aréna v Pardubicích.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Konkurovat mu nemohou ani jiné extraligové arény. „Led v Pardubicích je drahý, jezdíme ze Skutče raději do Hradce Králové. I když je to dál, pořád se nám to vyplatí,“ říká Marián Vodička, který si s přáteli pravidelně pronajímá led, aby si mohli zahrát hokej.



Právě tito sportovci, kteří si led pronajímají pravidelně, vnímají rozdíly mezi jednotlivými stadiony. „V Hradci si zaplatíme hodinu a čtvrt za tři tisíce korun, takže se stihneme rozbruslit a rozstřílet na brankáře a poté hrajeme hodinu čistého času,“ propočítává Vodička výdaje spojené s pronájmem extraligového ledu v sousedním krajském městě.



V Hradci Králové pronájem ledové plochy na hodinu vyjde na 2200 korun za malou halu a na 2400 korun za velkou halu.



MUSÍ SI PŘIPLATIT

To v Pardubicích si sportovci musí připlatit minimálně čtrnáct stovek, aby si mohli zabruslit alespoň v malé hale, tam je pronájem vyčíslen na 3800 korun a ve velké hale se vyšplhal až na 4 400 korun. Dražší led mají jen v Liberci a O2 areně v Praze. Ty si ale veřejnost pronajmout nemůže. „Chodíme s kamarády hrát dvakrát týdně, někdy víckrát. V Pardubicích se nám to pěkně prodraží. Až bude led třeba v Chrudimi, přestaneme do Pardubic chodit,“ říká hokejista David, který si nepřál uvést celé jméno.

V pronájmu je započítáno hodinové užívání ledu, jeho údržba rolbou, energie a užívání šatny. „Všichni si myslí, že chladit led, udržovat ho, aby byl funkčním, plus upravovat ho, je levná záležitost,“ vysvětluje Martina Chmelařová, která má pronájem Tipsport areny na starost.



Pravidelnou údržbu potřebuje led také na ostatních zimních stadionech, ale cena se často nevyšplhá ani na nájemné pardubické malé haly. „Ceny za pronájem ledu ovlivňují ceny energií nutných k výrobě a údržbě ledové plochy,“ informuje mluvčí třineckého klubu Radim Sajbot.



CENU OVLIVŇUJE ÚVĚR

V Pardubicích cenu ovlivňuje také úvěr za přestavbu hokejové haly v letech 2001 a 2007. „Město nám nakázalo rekonstrukci provést, ale na to naše zdroje nestačily. Dluhová služba je tedy dnes asi kolem 46 milionů korun. To má vliv na ceny ledu jak pro hokejisty, tak i pro ostatní. Až se dluh splatí, sníží se samozřejmě ceny nájemného, my to nemáme jako výnos navíc,“ ujišťuje místopředseda představenstva RFP Jiří Komárek.

Vedení rozvojového fondu si je vysoké ceny vědomo, řešení se milovníci sportu v Pardubicích ale asi jen tak nedočkají. „Vysoká cena je terčem kritiky, takže se dlouho přemýšlí, jak na to, aby se cena mohla snížit, ale konkrétní výsledek zatím není,“ uznává náměstkyně pardubického primátora a zároveň předsedkyně představenstva RFP Helena Dvořáčková.



Například v Ostravě je hokejová hala ve vlastnictví akciové společnosti, jejímž vlastníkem je město, které zaplatilo její rekonstrukci za 690 milionů. „Byly tu před dvěma roky úvahy, že by se dluh zaplatil jednorázovou platbou, která by se přenesla na město jako našeho akcionáře, ale zatím není vůle,“ uzavírá Komárek. Lada Součková