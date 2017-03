Pardubická ČSSD zvolila kandidáty voleb, vyzvala Novohradského k rezignacím

Pardubice - Na krajské kandidátní listině se objeví také Marcela Jelínková, Jiří Rozinek, Markéta Tauberová, Martin Macháček a Marta Vitochová.

Ve středu 1. března 2017 proběhla Okresní nominační konference pardubické ČSSD. Delegáti jednotlivých místních organizací zvolili kandidáty do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční na podzim.



Lídrem za okres byl zvolen bývalý poslanec Miroslav Váňa. Na krajské kandidátní listině do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se také objeví Marcela Jelínková, Jiří Rozinek, Markéta Tauberová, Martin Macháček a Marta Vitochová. „Delegáti okresní konference zvolili své kandidáty na základě nominací. Vsadili na politickou zkušenost a loajalitu k sociální demokracii," uvedl Leoš Malina, předseda OVV ČSSD Pardubice.

Delegáti konference se také zabývali aktuálním tématem, a to přerušením členství zastupitele Vítězslava Novohradského. Na základě přijatého usnesení jej vyzvali, aby složil své zastupitelské mandáty v Zastupitelstvu města Pardubice a Zastupitelstvu Pardubického kraje. „Rozhodnutí pana Novohradského respektujeme, přijaté usnesení je tak logickým vyústěním, jelikož nyní není vázán stanovami ani rozhodnutím výkonných orgánů ČSSD," vysvětlil předseda Malina.



