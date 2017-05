Pardubická filharmonie vystoupí v nové sezoně i s Ondřejem Brzobohatým a Danem B

Pardubice – Pardubickou komorní filharmonii si ročně poslechne kolem 50 tisíc lidí. Beznadějně jsou vyprodána zejména nedělní představení pro děti a rodiče. Včera filharmonie odtajnila své plány pro koncertní sezonu 2017/2018. Ta stávající, v pořadí 48., již spěje ke svému závěru.

Ředitelka Komorní filharmonie Pardubice (KFP) Jarmila Zbořilová.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„I v nové sezoně nabídneme tři řady abonentních koncertů, cena vstupného se nemění," uvedla ředitelka Komorní filharmonie Pardubice (KFP) Jarmila Zbořilová. Pondělní řady A a středeční C jsou shodné a každá obsahuje 10 koncertů. Úterní cyklus B nabídne šest programů. KFP má kolem 1500 předplatitelů a nejsou to jen Pardubáci, někteří dojíždí na koncerty z Prahy či Hradce Králové.



Při výběrů titulů pro nadcházející sezonu se vedení filharmonie nesoustředilo jen na jedno hlavní téma. Usilovali o různorodost a přitažlivost. „Zohlednili jsme i životní jubilea skladatelů. Jedním z největších je letošní 300. výročí narození a 260. výročí úmrtí Jana Václava Stamice," uvedl dramaturg KFP Bohuslav Vítek. Stamic, který patří k prvním představitelům světového klasicismu, měl vztah k Pardubicím, působili zde jeho prarodiče i rodiče. „Před Vánocemi uvedeme Stamicovu Jezdeckou symfonii," dodal Bohuslav Vítek. Dalším jubilantem sezony je Leopold Koželuh, od jehož úmrtí uplyne 200 let. Filharmonici si ho připomenou v rámci projektu Češi ve Vídni.



V oblíbeném cyklu Máme hosty, který je určen široké veřejnosti, se mohou posluchači těšit na vystoupení Ondřeje Gregora Brzobohatého a také Dana Bárty. Ředitelka Jarmila Zbořilová doporučuje zájemců nákup lístků na tyto mimořádné koncerty v dostatečném předstihu. „Řešíme pak stížnosti, že ve chvíli, kdy lidé uvidí plakáty v ulicích, je již vyprodáno," uvedla Jarmila Zbořilová.