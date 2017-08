Pardubice – Pardubická onkologie patří mezi nejvytíženější onkologická centra v republice. Ukázala to data zdravotních pojišťoven z roku 2015, kdy Komplexním onkologickým centrem Pardubického kraje, které tvoří Nemocnice Pardubického kraje a Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice, prošlo více než 8100 pacientů.

Pardubická onkologie patří mezi nejvytíženější.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

A to přesto, že mezi centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé se jako samostatné pracoviště dostalo teprve v březnu 2015. Předtím bylo spolupracujícím pracovištěm onkologického centra hradecké fakultní nemocnice.



„O získání statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé jsme usilovali řadu let. V roce 2015 se to podařilo a teď se ukazuje důležitost tohoto úspěchu. Zveřejněné statistiky považuji za potvrzení nejen kvality poskytované péče, ale i vynikající kooperace obou spolupracujících subjektů,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.



Pardubická onkologie vyniká svojí dobrou organizací. „Všechny ambulance jsou propojeny jednotným informačním systémem s možností on-line objednání a vzájemného sdílení dokumentů. Onkologové v regionu vytvořili jeden tým. Spolupracujeme i s dalšími ambulantními specialisty, praktickými lékaři nebo agenturami domácí péče a hospicem,“ řekl vedoucí centra Jaroslav Vaňásek.



LÉČIT V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ

„Cílem bylo poskytovat základní léčebné metody co nejblíže místu bydliště pacienta. Naši lékaři tak jezdí za nemocnými do ambulancí v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Vyšetří je, doporučí léčbu, aplikují chemoterapii. Pokud je nutná biologická léčba nebo ozáření, jedou pacienti do centra v Pardubicích. Takový projekt nefunguje nikde v republice. Toto i čísla pacientů potvrzuje oprávněnost toho, že jsme se stali samostatným centrem,“ vysvětluje zástupkyně vedoucího Iveta Kolářová.



Pardubické onkologické centrum nemá jako spádovou oblast pouze Pardubický kraj, ale i východní část kraje Středočeského. Pacientům z Čáslavska, Kutnohorska a Kolínska vyhovuje kratší čekací doba na ozáření a dobré dopravní spojení.