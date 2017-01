Pardubické akvacentrum čeká na další bazén. Město žádá o dotaci

Pardubice - Modernizované centrum funguje od roku 2012.

Aquacentrum PardubiceFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Pardubice – Město Pardubice letos podpoří provoz zdejšího akvacentra dotací 32 milionů korun.



Provozovatelem je společnost PAP Pardubice, ta má však jako poskytovatel veřejné služby možnost získat od pronajímatele areálu, města Pardubice, účelovou dotaci na jeho provoz. „Tato skutečnost vychází ze smlouvy o službě veřejnosti, kterou město s PAP Pardubice podepsalo na konci loňského roku. Provozovatel tak má nárok na vyrovnávací platbu, jež má pokrýt rozdíl mezi náklady a výnosy vzniklými při realizaci této veřejné služby," podotýká náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

ČÁST PENĚZ VRACÍ

Přibližně 20 milionů korun se však městu od společnosti PAP vrátí v podobě ročního nájmu za prostory akvacentra. Zároveň je společnost povinna průběžně předkládat městu přehled o vývoji nákladů a výnosů a případně část dotace vrátit. Vyúčtování dotace musí být vedení města předloženo nejpozději do 31. března roku 2018.



Částka, kterou PAP městu každý rok vrací, se pohybuje kolem 3 milionů korun. „Celková výše dotace tak tedy činí devět milionů korun, což je stejná částka, která byla poskytována na provoz starého bazénu bez zóny aqua, wellness a všech dalších atrakcí a služeb, které návštěvníkům nabízíme nyní. Z peněz, které městu každoročně vracíme, je pak část znovu použita na projekty související s provozem centra, například na zavlažovací zařízení či na úpravu prostor," konstatuje ředitel Aquacentra Pardubice Jiří Vysoudil.

POTŘEBUJÍ 50 MILIONŮ

Zmodernizované akvacentrum v Pardubicích funguje již od roku 2012. Návštěvníci zde mohou využít například plavecký bazén o délce 50 metrů, k dispozici je zóna se zábavními prvky, lezeckou stěnou, vlnobitím či vodním proudem. Nechybí ani fitness či relaxační zóna. V letním období pak mohou zájemci využít letní pláž s venkovním bazénem.



V budoucnu by měl být v areálu navíc vybudován ještě jeden bazén.

„V říjnu loňského roku byla dokončena realizační dokumentace na stavbu bazénu o délce 25 metrů. Vzhledem k tomu, že by jej mohly využívat plavecké školy a kluby, došlo by tak k uvolnění padesátimetrového bazénu veřejnosti. Stavba pětadvacetimetrového bazénu je projektantem odhadnuta na zhruba 50 milionů korun s tím, že až 20 milionů korun by mohla pokrýt dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o kterou bylo požádáno," doplňuje náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek.