Pardubické letiště zkusilo vydělat na letech pro NATO. Neoprávněně

Pardubice - Civilní část letiště zkusila vydělat na armádních letech. Prostředky bude muset vrátit.

Společnost EBA prý nedovedla rozlišit, co jsou civilní a co vojenské lety. Společnostem, které do misí NATO z pardubického vojenského letiště převážejí vybavení české armády, začala EBA bez varování účtovat poplatky. To však dle mezinárodní úmluvy nemůže.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Společnost East Bohemian Airport (EBA), která spravuje civilní část pardubického letiště, má problém. Zkusila si totiž neoprávněně vylepšit rozpočet na účet Severoatlantické aliance. Dle informací Deníku EBA od loňského dubna účtovala letištní poplatky společnostem, které zajišťují zásobovací lety pro Armádu České republiky. Ovšem bez vědomí vojáků, kteří pardubické letiště vlastní, provozují a lety objednávají.



„Společnost EBA zpoplatnila lety civilních letadel, které se uskutečnily ve prospěch Armády ČR. Osvobození těchto letů od poplatků opírá Armáda ČR o znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, která je součástí právního řádu České republiky," potvrdil mluvčí Ministerstva obrany České republiky Petr Medek. Více si přečtete v pátečním vydání východočeských Deníků

