Pardubickému letišti klesá počet pasažérů, ale dovolenkové lety se drží

Pardubice – Pardubické letiště vloni přepravilo kolem 30 tisíc cestujících, což je téměř o polovinu pasažérů méně než předloni.

Ilustrační fotoFoto: Petr Huňáček/www.lkpd.info

„Pokles je z podstatné části zapříčiněn nejprve částečným odchodem a následným zánikem společnosti, která provozovala do roku 2015 pravidelné lety Pardubice – Moskva a Pardubice – Petrohrad," uvedla ředitelka East Bohemian Airport Hana Šmejkalová.

Letiště podle ředitelky doplácí na jednostrannou orientaci předchozího vedení na ruskou klientelu, která tvořila drtivou většinu odbavených cestujících.



Klientelu letiště stále tvoří Češi, kteří z Pardubic odlétají na letní dovolenou, v Česku naopak tráví volno Rusové. Protože v loňské letní sezoně se v Turecku část armády pokusila o převrat, zájem Čechů o tuto destinaci poklesl. Celkově se ale dovolenkové lety meziročně nesnížily. „To považujeme za velký úspěch. Dovolené s odletem z Pardubic byly vyprodány a zájem byl i o individuální letenky z Pardubic do Bulharska a na Rhodos," uvedla Šmejkalová. Vloni vzrostl zájem o letiště ze strany provozovatelů malých letadel. Loni navíc uzavřelo smlouvu s firmou, která zajišťuje aerotaxi do kteréhokoli místa v Evropě či vyhlídkové lety.