Pardubický červen: Město létá, tančí, zpívá a také dobře jí

Pardubice - Město perníku, sportu i chemie, připravilo na červen řadu skvělých akcí, kvůli kterým stojí za to přijet.

Aviatická pouť Pardubice.Foto: Aviatická pouť Pardubice

MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJBALE

Od 1. do 10. června si na své přijdou milovníci sportu. V Pardubicích se uskuteční Mistrovství světa v hokejbale 2017. Fanoušci se mohou těšit na dohromady devadesátku utkání mezi nejlepšími hokejbalovými týmy a kromě sportu se bude po celém městě konat řada doprovodných akcí.



AVIATICKÁ POUŤ: NEBE PLNÉ HVĚZD

Milovníci létajících strojů se sjíždí do Pardubic každoročně první víkend v červnu na Aviatickou pouť. Již po sedmadvacáté se rozburácejí nad pardubickým letištěm motory létajících skvostů z domova i ze zahraničí a nebe nad městem bude patřit té největší letecké show v zemi.



NEJVĚTŠÍ PŘEHLÍDKA – ZRCADLO UMĚNÍ

V rámci městských slavností s názvem Zrcadlo umění, největší přehlídky amatérského umění v kraji, se můžete těšit na divadlo, hudbu, tanec nebo zpěv, vědu a techniku i řadu workshopů. Akce je letos provoněná medovým perníkem a koná se od 8. do 10. června takřka po celém centru města.

Výběr několika tipů z velmi bohatého programu přehlídky:

Čtvrtek 8. 6.

Pernštýnské náměstí

10:00 Slavnostní zahájení festivalu a také vypouštění balónků

10:00 až 17:00 Vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice (vědecký festival)

10:15 až 11:15 Bublinová show Matěje Kodeše + bublinový workshop



Pátek 9. 6.

třída Míru

9:30 až 12:00 Malujeme na bulváru (výtvarná akce Nikoly Březinové pro ZŠ a SŠ)



Sobota 10. 6.

Pernštýnské náměstí

14:00 až 18:00 Perníkové náměstí – workshopy a perníková chaloupka



Novinka festivalu:

8. až 10. 6. Zrcadlový labyrint na Pernštýnském náměstí

Jedna ze zajímavých doprovodných akcí festivalu:

22. 5. až 18. 6. Pardubice město perníku – panelová fotografická výstava v Tyršových sadech

ZÁŽITKY PRO VŠECHNY GURMÁNY

Jste–li milovníci dobrého jídla, nesmíte minout areál závodiště v polovině června, kdy se koná oblíbený BOSCH Fresh festival s celou řadou skvostných pochutin od kuchařů z nejlepších restaurací v kraji.



NÁVRAT DO MINULOSTI S OPERACÍ SILVER A

Poslední víkend v červnu si Pardubice formou kulturně–vzdělávacího interaktivního programu pro školy i veřejnost připomenou 75. výročí od Operace Silver A, která změnila vývoj druhé světové války.