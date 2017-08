Pardubický oštěpař si zahází na olympijském stadionu

Pardubice – Ve Wimbledonu si mohou zahrát čtyřhru… Touto tenisovou terminologií lze uvést článek o královně sportu. Na světovém šampionátu v Londýně totiž nebudou startovat tři čeští oštěpaři, ale hned čtyři.

Pardubický oštěpař Jaroslav Jílek.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Zástupci světové atletické federace pozvali Jaroslava Jílka na základě jeho letošních výkonů a tabulkového umístění, na mistrovství světa. Český atletický svaz jeho účast již oficiálně potvrdil a závodník Hvězdy Pardubice tak doplnil trio Vítězslav Veselý, Petr Frydrych, Jakub Vadlejch.



„Pro Jardu i náš atletický oddíl to byla velmi radostná zpráva. A je dobře, že i letos máme na této vrcholné světové akci svého zástupce. Pozvánku si určitě zasloužil, vždyť od limitu Českého atletického svaz ho dělilo jen dvacet centimetrů. A a celkově mu patří 28. místo ve světových tabulkách. Bude to pro něj premiéra na světovém šampionátu. V loňském roce se představil na mistrovství Evropy a úspěšně prošel z kvalifikace do finále. Přejeme mu, aby se mu i v Londýně podařilo projít kvalifikačním sítem mezi dvanáct nejlepších oštěpařů světa a aby ho diváci na olympijském stadion vyburcovali k velmi dlouhým hodům,“ říká Jana Kárníková, místopředsedkyně Hvězdy Pardubice.