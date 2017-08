Pardubický zámek provoní výstava barevných jiřinek

Pardubice – Výstava jiřin je s Pardubicemi spjatá mnoho let, první se datuje až do roku 1927. Již šestnáct let výstavě patří první zářijový víkend a jinak tomu nebude ani letos. Jiřinky od pátku do neděle rozzáří rytířský sál zámku v Pardubicích.

Ilustrační fotoFoto: archiv

„V letošním roce se přihlásilo 16 vystavovatelů z České republiky i ze zahraničí. Nově zde bude vystavovat svá novošlechtění i Výzkumný ústav okrasných rostlin Průhonice. Návštěvníky potěší české i zahraniční odrůdy a třeba si zde vyberou některé ke zkrášlení svých zahrádek,“ řekl Jiří Tobiášek z výboru organizace Dagla, která výstavu pořádá. Vstupné na výstavu barevných květin stojí třicet korun. (buk)

Autor: Redakce