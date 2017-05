Pardubický zámek vsadil na víno. Bílé i červené

Pardubice – O pardubickém zámku, ve kterém sídlí Východočeské muzeum, je opět slyšet. Tentokrát se spojil s exkluzivní řadou vín. Mají nést poselství o náboženské toleranci jeho stavitele Viléma z Pernštejna a také trochu připomínat 19. století, kdy se na zámeckých valech víno skutečně pěstovalo.

„Vilém z Pernštejna prosazoval politicky zaručenou náboženskou svobodu. To v jeho době nebylo jinde v Evropě myslitelné," řekl historik Petr Vorel o panovníkovi z přelomu 15. a 16. století, který vyrůstal jako kališník, ale zemřel jako katolík. „Jeho manželka se hlásila k Jednotě bratrské, ale o pohřebiště Pernštejnů v Pardubicích měli pečovat bratři řádu minoritů," dodal Vorel.



Suché bílé víno s názvem Sub una ukrývá odrůdu Rulandské bílé, červené Sub utraque Modrý Portugal a Fraterno – bílé polosladké, zase Tramín červený.



Tři druhy vína mají graficky sjednocenou etiketu, odlišenou jen barvou a názvem. Dominuje jí zámek s obrannými valy v podobném stylu jako na dřevořezu Viléma z Pernštejna z roku 1593. „Pro řadu Zámek Pardubice jsme vybrali vína, která označujeme jako paví chvost. Mívají ho vína tělnatá, s dlouhou stopou. I tady nacházíme spojitost se zámkem," poukázal pardubický sommeliér Oldřich Bujnoch na pávy, kteří okolí zámku obývají.